Místo na hřišti u konzole. Odreagování na playstationu může u fotbalistů vést i k závislosti

Olomoucký obránce Vít Beneš na svých videích jednou vyskočí ze židle a slaví vstřelený gól, po chvíli pro změnu vyhubuje panáčkovi do virtuálního světa. Zápasy hry FIFA u obrazovky někdy prožívá stejně emotivně jako na hřišti, natáčí se a pak se o své zážitky podělí s fanoušky.

A není zdaleka jediným fotbalistou, který vydatně mačká joystick, stejně jsou na tom třeba spoluhráči jabloneckého Tomáše Hübschmana:

„Když jsme třeba na soustředění, tráví u toho dost času. Pokud zanedbáváte spánek a odpočinek, může to mít nějaký dopad. Ale doufám, že není žádný takový hráč, který by kvůli tomu nespal,“ přemýšlí zkušený kapitán Severočechů.

Jenže náruživí hráči mezi fotbalisty jsou. Třeba deník The Sun získal data, na základě kterých vypočítal, že třeba angličtí reprezentanti Kane, Trippier a Alli odehráli na svých profilech během loňského mistrovství světa 1137 soubojů ve hře Fortnite.

Dele Alli prý strávil večer před nepovedeným semifinálovým utkáním s Chorvatskem více než sedm hodin u playstationu.

Závislost? Podle důsledků

„Z medicínského hlediska taková závislost existuje. Když člověk tráví takovou spoustu času u počítačových her, někde se to musí projevit. Na některou z dalších aktivit v životě není místo,“ říká Radiožurnálu adiktolog Jaroslav Vacek.

„Závislost ale neurčujeme podle množství času, ale podle toho, jaké to má dopady,“ vysvětluje lékař.

Těžko říct, zda by takový fotbalista na skutečném hřišti předvedl výrazně lepší výkon, kdyby předtím omezil čas na tom virtuálním. Častým argumentem sportovců je, že si u konzolových her ideálně odpočinu a vyčistí hlavu. Ani to nemusí být nutně pravda.

„Když vidím některé kluky na pokoji, jak se u toho rozčilují, nemyslím si, že by to byla psychická regenerace. Někdy se strašně nervují,“ usmívá se liberecký záložník Radim Breite. Nezbývá než se držet pořekadla „všeho s mírou“. Počítačových her ve světě fotbalu nevyjímaje.