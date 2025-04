Fotbalisté Plzně jsou posledním postupujícím do semifinále poháru, na hřišti Bohemians zvítězili 3:1

Fotbalisté Plzně jsou posledními semifinalisty domácího poháru. Ve čtvrtfinále zvítězili 3:1 na hřišti Bohemians 1905, s nimiž se v lize opět v Ďolíčku utkají už v neděli. Viktorii poslal do vedení Matěj Vydra, za domácí srovnal střídající Aleš Čermák. Vítězný gól vstřelil z penalty Pavel Šulc, pojistku přidal v samém závěru další příchozí hráč z lavičky Matěj Valenta. Praha 20:12 10. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán pražských Bohemians Lukáš Hůlka brání Lukáše Červa z Plzně | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: Profimedia

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka, který dříve pražský tým vedl, porazili Bohemians ve čtvrtém soutěžním utkání po sobě a pokaždé jim při tom vstřelili alespoň dva góly. Západočeši doplnili mezi nejlepší čtyřkou Spartu, Ostravu a Olomouc, která v úterý nečekaně vyhrála na Slavii. Semifinále se bude losovat v pátek ve 12.30. Vítěz domácího poháru se kvalifikuje do závěrečného 4. předkola Evropské ligy.

Ve třetí minutě gólman Bohemians Tomáš Frühwald vyrazil centrovaný míč před sebe a Vondra ve snaze ho odvrátit trefil Jiřího Maxima Panoše, od nějž se odrazil do břevna. Domácí poprvé výrazněji zahrozili až v 37. minutě, kdy centr propadl k Dominiku Pleštilovi, jehož hlavička ale skončila vedle.

Viktoria skórovala v 54. minutě. Antonín Křapka odvrátil hlavou míč pouze na hranici vápna k pohotově zakončujícímu Vydrovi. Bohemians odpověděli za deset minut: Čermák dvě minuty po příchodu na hřiště přihrál před branku a gólman Viktor Baier si srazil míč do sítě.

Dělovka Matěje Vydry a Viktorka jde do vedení!! pic.twitter.com/xH2FfSMfmo — MOL Cup (@MOL_Cup) April 10, 2025

Radost domácích netrvala příliš dlouho, jelikož v 72. minutě Jan Shejbal ve skluzu ve snaze poslat balon do bezpečí trefil Šulce a rozhodčí Dalibor Všetečka nařídil pokutový kop. K němu se postavil sám faulovaný hráč a penaltu bez problémů proměnil.

Loňský finalista poháru už drama nepřipustil a v šesté minutě nastavení Valenta potvrdil výhru gólem do prázdné branky. Frühwald se do ní nestačil vrátit poté, co si při závěrečném tlaku vršovického týmu naběhl do vápna na rohový kop.

Posledním semifinalistou se stává FC Viktoria Plzeň! Západočeši dokázali porazit pražskou Bohemku 3:1. pic.twitter.com/95UZcNOG9A — MOL Cup (@MOL_Cup) April 10, 2025