Višinský sestřelil Mladou Boleslav hattrickem. ‚Spadlo to ze mě,' říká záložník po rozpačitém startu Plzně

Plzeň ovládla dohrávku třetího kola fotbalové Chance ligy. Viktoria při výhře 5:0 na hřišti Mladé Boleslavi navíc našla nového střelce – třemi góly se zaskvěl Denis Višinský. Předsezonní posila se tak mohla těšit ze svého nejlepšího zápasu v plzeňském dresu.

Denis Višinský v dresu Plzně

Denis Višinský v dresu Plzně

Určitě jsem za to strašně rád. Je to pro mě zatím nejlepší chvíle v Plzni. Musím ale říct, že jsem si to takhle samozřejmě nepředstavoval. V jiném rozhovoru jsem říkal, že jsem během zápasu roztrhl kopačku, ale z pověrčivosti jsem si ji nevyměnil. A naštěstí se mi povedlo dát i třetí gól,“ popisoval třígólový střelec Denis Višinský.

Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o vysoké výhře Plzně nad Mladou Boleslaví, kterou hattrickem řídil Denis Višinský

Letní posila Západočechů se tak výrazně podepsala pod teprve druhou výhru Západočechů v sezoně Chance ligy.

„Po prvním gólu to ze mě spadlo. Ač byl nejjednodušší, tak pro mě byl ten nejtěžší. Na druhou střelu jsem si věřil a třetí hlavička mi naštěstí taky spadla do brány,“ vyjmenoval Višinský své první tři trefy v letošním ligovém ročníku.

Musím říct, že mi chvíli trvalo, než jsem se adaptoval na tu intenzitu a na všechny aspekty hry. Jsem rád, že se do toho postupně dostávám. Je tady obrovská konkurence a člověk si na šanci prostě musí počkat. Už jsem předtím jednu dostal a jsem rád, že jsem ji dostal i tady,“ přiznal bývalý hráč Liberce nebo pražské Slavie. 

Dvaadvacetiletý záložník si tak řekl o větší zápasovou porci. O jeho kvalitách nepochyboval trenér Miroslav Koubek.

Denisovi nevyšla příprava tak, aby šel do základu. Ujišťoval jsem ho, že jeho šance přijde a že ještě prochází adaptačním procesem. Byl u něj zpočátku vidět takový nesmělý vstup do klubu a kabiny,“ uvedl Koubek. 

„Jeho sportovní forma stoupá a nikdo nepochyboval o tom, že je Denis skvělý hráč, který nám pomůže. Máme za něj radost. Tři góly jsou pro něj určitě velké povzbuzení do další práce,“ dodal na adresu třígólového záložníka, který Plzni pomohl k posunu na sedmé místo tabulky.

