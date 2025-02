Góly proti Plzni nikdy slavit nebudu. Pískot fanoušků mě spíše pobavil, přiznává po návratu slávista Chorý

Fotbalisté Slavie vyhráli v Plzni 3:1 a v čele Chance ligy mají už třináctibodový náskok. Vítězství Pražanů ve šlágru 23. kola řídil dvěma góly útočník Tomáš Chorý, který se po třaskavém letním přestupu do Slavie poprvé vrátil do Plzně a domácí fanoušci ho už na rozcvičce přivítali nelibě - pískotem a pokřiky. Video Plzeň 7:34 24. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Chorý v dresu pražské Slavie | Foto: IMAGO sportfotodienst | Zdroj: Profimedia

„Pískot mě spíše pobavil. Vyhecoval mě, do zápasu jsem se tak moc těšil,“ přiznal útočník, že návrat do Plzně byl pro něj specifický. V dresu Viktorie až na krátké hostování v Belgii působil od ledna 2018 až do loňského léta.

Ve Štruncových sadech navíc slavil dva ligové tituly. Teď může Chorý získat svůj třetí, ale už jako hráč Slavie. V jejím dresu dal při svém prvním návratu do Plzně jako soupeř dvě branky, ani jednu ale neslavil.

„K Plzni mám pořád velký vztah. Když na mě z tribun lidi křičeli, tak jsem se na ně usmál. Mám ke klubu tak velký respekt, góly proti Plzni nikdy slavit nebudu.“ dodal útočník.

K úspěšnému večeru Chorého se vyjádřil i trenér Plzně Miroslav Koubek, pod kterým útočník strávil poslední rok v barvách Viktorie.

„Tomáš za sedm let udělal obrovský kus práce, s několika hráči jsou pořád přátelé. I přesto jsme ho měli lépe uhlídat,“ mrzelo Koubka, který své svěřence na souboje s Chorým připravoval. Reprezentační útočník se přesto dokázal dvakrát prosadit.

Domácím kvůli trestu za osm žlutých karet chyběl obránce václav Jemelka, do zahajovací jedenáctky se dostal stoper Lukáš Hejda, který s Chorým strávil několik let v jedné kabině.

„První gól trefil náhodou, odrazilo se to k němu po smolné teči. Druhý gól z penalty, takže se mi zápas těžko hodnotí. Slavia nás přetlačila,“ dodal Hejda.

Krátce po přestávce skóroval po rohu obránce Igoh Ogbu, který upravil závěrečné skóre na 3:1, a Slavia Viktorii odskočila v čele ligové tabulky už na rozdíl třinácti bodů. Trenér Plzně má o vítězi této sezony už víceméně jasno.

„Chci Slavii na 99 procent poblahopřát k titulu, my už hrajeme jen o druhé místo. Je to těsný souboj a na to se musíme soustředit,“ přiznal Koubek.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 24. 2. 2025) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 23 20 2 1 48:8 40 62 2. Plzeň 23 15 4 4 45:22 23 49 3. Sparta 23 15 4 4 45:25 20 49 4. Ostrava 23 14 3 6 36:21 15 45 5. Jablonec 23 12 3 8 43:21 22 39 6. Olomouc 23 10 5 8 37:33 4 35 7. Mladá Boleslav 23 9 7 7 37:27 10 34 8. Bohemians 1905 23 7 9 7 28:32 -4 30 9. Hradec Králové 22 8 5 9 22:22 0 29 10. Liberec 23 7 7 9 33:27 6 28 11. Slovácko 22 6 8 8 20:32 -12 26 12. Karviná 22 6 6 10 26:41 -15 24 13. Teplice 23 6 4 13 25:38 -13 22 14. Pardubice 23 3 6 14 17:38 -21 15 15. Dukla Praha 22 3 5 14 16:39 -23 14 16. Č. Budějovice 23 0 4 19 10:62 -52 4