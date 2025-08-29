Plzeň zná los Evropské Ligy. Doma přivítá Porto, Freiburg i Malmö, čeká je také AS Řím nebo Basilej

Fotbalisté Plzně se v Evropské lize utkají i s Malmö, které v závěrečném předkole vyřadilo Olomouc. Doma přivítají také FC Porto, Fenerbahce Istanbul a Freiburg. Venku nastoupí proti slavnému AS Řím, Basileji, Panathinaikosu Atény a Ferencvárosi Budapešť, přes který na jaře přešli v úvodu vyřazovací fáze v minulé sezoně.

Amar Memič a Rafiu Durosinmi slaví branku | Foto: Jean-Pierre Larcher | Zdroj: Profimedia

Hlavní fáze Evropské ligy začne 24. a 25. září a vyvrcholí závěrečný osmým kolem 29. ledna příštího roku. Přesný rozpis termínů zveřejní UEFA až v sobotu.

Evropské poháry se druhým rokem hrají v novém formátu. Všech 36 účastníků ligové fáze vytvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále.

