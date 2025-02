Z fotbalisty tlumočník. Plzni před odvetou s Ferencvárosem pomůže maďarský záložník Róth

Fotbalisti Plzně se připravují na odvetu úvodního kola vyřazovací části Evropské ligy proti Ferencvárosi Budapešť. V Maďarsku Viktoria prohrála 0:1 a odveta ji čeká ve čtvrtek. Utkání bude předcházet předzápasová tisková konference, kterou bude tlumočit bývalý profesionální fotbalista Ferenc Róth. „Určitě fandím Plzni. Já Ferencvárosi v životě přát nebudu,“ směje se v rozhovoru pro Radiožurnál Sport Róth. Rozhovor Plzeň 10:34 19. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý fotbalista Fernenc Róth | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: Profimedia

V maďarské nejvyšší soutěži jste hrál za Fehervár, Újpest a také Lombard Pápa. Jak jste se dostal do českého fotbalu?

Shodou náhod zápasem proti Ferencvárosi. Po poločase jsme prohrávali, majitel nás o poločase prosil, ať s tím něco uděláme, a my nakonec remizovali 3:3. Já dal hattrick a dostal jsem nabídku z Česka, ze Slovácka, kam jsem jel na testy.

Myslíte, že vás Slovácko oslovilo právě kvůli hattricku v jednom zápase?

Asi ne kvůli jednomu zápasu, sledovali mě delší dobu. Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale pomohlo to.

Co vás přimělo zůstat v Čechách?

Za dva roky jsem začal hrát v Plzni, kde jsem potkal mou budoucí ženu. Máme dvě dcery a v Česku aktuálně bydlíme.

Na tuzemských trávnících jste kopal v dresu pražských Bohemians, Slovácka nebo Plzně. Na jaké angažmá vzpomínáte nejraději?

Určitě na Bohemku. Byly to skvělé časy, na zápasy chodilo spoustu fanoušků. V Plzni to bylo také dobré, ale to byla doba, kdy chodilo jen pár tisíc fanoušků.

Na středeční předzápasové tiskové konferenci budete tlumočit z obou jazyků. Jak jste se k tomu dostal?

Moje žena pro Viktorii pracovala a doteď jsou v kontaktu s Václavem Hanzlíkem, tiskovým mluvčím Plzně. Nejdříve potřebovali perfektní překlad do angličtiny, ale v té mám mezery. Ale domluvili jsme se i na maďarštině, bude stačit, když jen budu tlumočit.

Jak to, že umíte česky tak dobře? Je nejlepší recept na učení najít si v cizí zemi partnera nebo partnerku?

To pomáhá. Občas si ze mě dcery dělají srandu, že nemám perfektní češtinu a opravují mě. Je to těžké, ale děláme si z toho srandu.

Už jste někdy tlumočil? Máte z toho strach?

Ne, ale když jsme v Maďarsku například na dovolené, tak musím překládat mezi mojí matkou a zbytkem rodiny. Střídáme maďarštinu a češtinu. Dcery i manželka trochu rozumí, ale neumí odpovídat. Je to takový celoživotní kurz. Profesionálně tlumočit zvyklý nejsem, ale uvidíme, jak to půjde.

Co vám prolétlo hlavou, když Plzeň dostala nalosovaný zrovna Ferencváros? A kdo je pro vás favoritem na postup?

Už když v roce 2021 s Ferencvárosem hrála Slavia, tak jsem měl radost. Přál jsem si to už dlouho. Doufám, že to Plzeň zvládne, bude muset šlápnout na plyn.

Budete více přát plzeňské Viktorii, nebo maďarskému mistrovi?

Určitě fandím Plzni. Já Ferencvárosi v životě přát nebudu. Táta fandil Újpesti, já za ně hrál. Když jsem dostal nabídku právě z Ferencvárose, tak mi táta řekl, ať tam klidně jdu. Ať se ale nezlobím, protože od něj nic dobrého o tom klubu neuslyším. Odmítl jsem, nakonec jsem šel do Újpesti a vše bylo v pořádku.