Plzeň si postupem přes Kryvbas zajistila podzim v pohárech. ‚Velká radost i úleva,‘ míní trenér Koubek

Fotbalisté Plzně si po desáté zahrají hlavní fázi některého z evropských pohárů. Jistotu jubilejní účasti jim dal po dvou výhrách postup před ukrajinský Kryvbas do posledního předkola Evropské ligy. Pokud by v něm Západočeši neuspěli, bude je čekat podzim v Konferenční lize. Plzeň 7:36 16. srpna 2024

„Je to velká radost a samozřejmě i úleva. Příprava byla pro týmy, kterým chyběli hráči kvůli mistrovství Evropy, velmi složitá. Obával jsem se, jestli vstup do sezony zvládneme, jelikož jsme museli být ihned úspěšní. To, že vše dokážeme za pochodu zvládat, je obrovský úspěch,“ prohlásil trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek po vítězství 1:0 nad Kryvbasem.

Stejně jako před týdnem v Košicích při výhře 2:1 dal rozdílový gól útočník Daniel Vašulín, který na západ Čech přišel v letní pauze z Hradce Králové.

„Jsem rád, že jsem to minulý týden rozjel a dělám vše pro to, aby to pokračovalo. Na hřišti jsem od toho, abych dával góly, a Pavel Šulc mi ho krásně připravil, takže to byla jednoduchá práce,“ smál se Vašulín.

Plzeň na domácím hřišti v pohárové Evropě po deváté v řadě neprohrála a navíc nedostala ani jeden gól.

Úžasnou sérii má Viktoria i v předkolech. Západočeši ať už ve Štruncových sadech, nebo na hřištích soupeřů, neprohráli 14 utkání po sobě. Pokud se to povede i v posledním kole kvalifikace proti skotským Hearts, čeká plzeňské fotbalisty podzim v Evropské lize. V případě neúspěchu budou hrát jen v hlavní fázi Konferenční ligy.

Postupová euforie @fcviktorkaplzen. Viktoria porazila Kryvbas a slaví účast minimálně ve skupině Konferenční ligy, s čímž je spojeny přísun částky minimálně se blížící 100 milionu korun. pic.twitter.com/qC7BIRAEXL — Jonáš Bartoš (@jbartos66) August 15, 2024

„Myslím, že musíme být pokorní a skromní stejně jako zlatá generace, která zde dokázala vybojovat Ligu mistrů. Jsme jiné mužstvo a my každou skupinu evropských pohárů přijmeme,“ uvedl plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Úvodní duel posledního předkola Evropské ligy odehrají Západočeši ve čtvrtek 22. srpna doma. Odveta ve skotském Edinburghu na hřišti Hearts je pak čeká 29. srpna.