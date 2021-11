Plzeňská sbírka červených karet se opět rozrostla. ‚Zbytečné fauly,‘ mrzela Bílka ztracená přesilovka

Fotbalisté Plzně v lize podruhé za sebou zaváhali a můžou přijít o vedení v tabulce, s Olomoucí totiž remizovali 0:0. Spokojený tak nakonec mohl odjíždět ze Štruncových sadů kapitán Sigmy Roman Hubník, přestože pro něj zápas na stadionu jeho bývalého klubu skončil po vyloučení už v 45. minutě. Viktoria ale ve druhé půli po čtvrté červené kartě za poslední dva zápasy přišla o Filipa Kašu a nabídnutou přesilovku tak po 18 minutách ztratila. Plzeň 9:11 7. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Hubník, Jiří Spáčil (oba Sigma Olomouc) a Aleš Čermák (Viktoria Plzeň) | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Byl jsem strašně rád za to, jak mě tu přijali. Do Plzně jsem se těšil, strávil jsem tady spoustu let a je vidět, že mě tu fanoušci mají rádi. Moc jim děkuju, bylo to hezké gesto a moc mě to zahřálo na srdíčku,“ vyprávěl dojatě po zápase v Plzni její bývalý kapitán Roman Hubník.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalisté Viktorie Plzeň kvůli další červené kartě ztratili důležité body

Jeho jméno skandovali domácí příznivci už v závěru prvního poločasu, když fauloval unikajícího Kopice a viděl červenou kartu.

„Kopy to vystihl, já jsem se ho snažil co nejvíce odcouvat, pak si udělal kličku doleva a já mu trefil nohy, takže faul jasný a červená jasná. Škoda toho balonu na mě, ve 45. minutě je to opravdu škoda,“ litoval svého vyloučení v závěru poločasu olomoucký kapitán Hubník.

O přestávce v šatně motivoval své spoluhráče, aby zápas ve Štruncových sadech nevzdávali. „V kabině jsem se snažil kluky povzbudit. Byl jsem naštvaný, protože jsem tým oslabil a mohl jsem to vyřešit lépe.“

Ve chvíli, kdy se pak olomoucký kapitán vrátil k hrací ploše, počet hráčů na hřišti se po dvou žlutých kartách pro plzeňského Kašu srovnal. „Vůbec jsem nevěděl, co se děje a pak se síly vyrovnaly. Potom to byl zápas nahoru dolu,“ řekl Hubník.

Liberec znovu vyhrál díky gólu v závěru zápasu, Plzeň jen remizovala s Olomoucí Číst článek

Vyloučení svého stopera Filipa Kaši v 58. minutě kritizoval po zápase plzeňský trenér Michal Bílek. „Obě ty žluté karty byly naprosto zbytečné. Ty situace vůbec nezvládl,“ hodnotil Bílek. Zbytečný byl přitom podle plzeňského trenéra hlavně druhý žlutý zákrok Kaši na olomouckého Zmrzlého.

„Druhá žlutá karta u lajny, nic neřešící zákrok. Mohli jsme utkání otočit na naší stranu, mohli jsme hrát s jedním hráčem navíc, ale síly se bohužel vyrovnaly. I přesto jsme si ve hře 10 na 10 vytvořili tlak, hráli jsme slušně a byly tam střelecké situace, ale gól jsme nedali,“ konstatoval po první domácí ztrátě v sezoně Michal Bílek. Jeho svěřenci tak navázali na karetní sbírku z minulé neděle, kdy byli na hřišti pražské Slavie vyloučení tři hráči.

„Ty zákroky byly, jaké byly, někdy se to tak prostě sejde. Samozřejmě, tři červené jsou moc, ale k tomu už se nechci vracet. Tohle byly dva zbytečný fauly, něco si k tomu řekneme, ale někdy to tak prostě je,“ povzdechl si záložník Viktorie Lukáš Kalvach.

Pokud Slavia v nedělním programu české fotbalové ligy uspěje v Ďolíčku proti Pardubicím, může se dostat do čela soutěže právě místo Viktorie.