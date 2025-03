Sedm zápasů bez gólu. ‚Musíme zůstat pokorní,‘ hlásí trenér Pardubic Střihavka po remíze s Plzní

Body si rozdělili, ale úplně spokojení nemohli být ani na jedné straně. Fotbalisté Pardubic remizovali ve 25. kole Chance ligy s Plzní 0:0. Předposlední tým tabulky sice obral favorita, ale mohl klidně i pomýšlet na vítězství. Západočeši zase překvapivě ztratili body a přišli tak o druhé místo v tabulce. Pardubice 8:15 10. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Pardubic | Foto: David Taneček | Zdroj: Profimedia

„Jako bychom tančili na dvou až třech svatbách. Teď prostě nejsme schopni vyhrávat každý zápas,“ přiznal trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek. Západočeši ve čtvrtek odehráli fyzicky i psychicky těžký duel v osmifinále Evropské ligy. Po nešťastné prohře s Laziem Řím 1:2 si ale chuť na hřišti předposledních Pardubic nespravili.

Naopak mohli být rádi alespoň za bod, protože domácí měli více šancí. Právě nevyužité příležitosti mrzely pardubického trenéra Davida Střihavku.

„Míchá se to ve mně půl na půl. Měli jsme obrovské šance, zejména ve druhé půli. Plzeňští to jednou vykopávali z brankové čáry, hlavičku Jana Trédla ani nevíme, jak brankář dokázal chytit. V naší situaci ale musíme zůstat pokorní a vážíme si toho,“ přiznal Střihavka

Pardubice ani v sedmém jarním soutěžním utkání nedokázaly skórovat, ale poprvé v roce 2025 alespoň k radosti záložníka Filipa Šancla bodovaly.

„Prohry nás semlely, ale my se vždy snažili zlomit tu sérii na naši stranu. Proti Plzni to částečně přišlo a získali jsme alespoň jeden bod. Zápas s Duklou už musíme vyhrát,“ burcuje spoluhráče mladý záložník.

Ve vítězství, které by je poslalo do čtvrtfinále Evropské ligy, budou už ve čtvrtek doufat i plzeňští fotbalisté. Kromě odvety v Římě proti Laziu je čekají v březnu ještě dva duely, které hodně napoví o konečném umístění Západočechů v ligové tabulce.

„Myslím, že teď se bude naše sezona lámat. Čeká nás zápas v Římě a poté duely s Baníkem a Spartou. Musíme do toho dát všechno a zvládnout to co nejlépe,“ uvědomuje si plzeňský záložník Cadu po bezbrankové remíze.