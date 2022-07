Plzeň bude v odvětě s Helsinkami spoléhat na domácí publikum. Bránit výsledek kouč Bílek nechce

Fotbalisté Plzně se chystají na druhý soutěžní zápas v nové sezoně. V odvetě 2. předkola Ligy mistrů Viktoria zítra na domácím stadionu přivítá HJK Helsinky. Proti severskému soupeři bude úřadující český šampión hájit jednogólový náskok z úvodního duelu ve Finsku, podle kouče Michala Bílka ale chtějí Viktoriáni hrát aktivněji a vyhrát i druhý zápas. Plzeň 22:11 25. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Michal Bílek | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Na umělé trávě v Helsinkách Západočeši utkání výsledkově zvládli. Díky trefě Chorého z penalty a rozhodující brance Kopice porazili HJK 2:1 a přiblížili se tak postupu do 3. předkola Ligy mistrů. Pokud by Plzeň finský klub vyřadila, zajistila by si navíc účast minimálně v základní skupině Evropské konferenční ligy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co zaznělo na předzápasové tiskové konferenci Viktorie Plzeň

„Pokud se nám to podaří, bude to velká radost. Dali jsme si za úkol postoupit do základní skupiny evropských pohárů. Všichni si uvědomujeme důležitost tohoto utkání, těšíme se na něj. Bude plný stadion,“ řekl na předzápasové tiskové konferenci před odvetou s Helsinkami plzeňský trenér Michal Bílek.

Kromě jednobrankového náskoku může Viktorii v úterním duelu výrazně pomoct právě i domácí prostředí. Západočeši totiž na svém stadionu v evropských pohárech od listopadu 2018 neprohráli osmkrát v řadě a z těchto utkání hned sedmkrát vyhráli.

„Všichni cítíme, že doma jsme hodně silní. Cítíme se tu dobře, doufám, že to bude pokračovat. Venkovní zápasy vždycky urveme nějak na sílu, ale věřím, že doma to zvládneme a postoupíme,“ říká kapitán Viktorie Lukáš Hejda.

Plzeňské proti Helsinkám požene za postupem vyprodaný stadion, na tribunách ve Štruncových sadech tak při soutěžní premiéře v nové sezoně bude téměř 12 tisíc fanoušků.

„V Plzni vždycky chodili lidi a my jsme za to vděční. Když je plný stadion, hráči se hraje výborně,“ řekl Hejda a navázal na slova útočníka Tomáše Chorého po prvním zápase „Nenecháme jim ani metr prostoru. Věřím, že jim ukážeme na hřišti i v hledišti peklo,“ řekl minulý týden Chorý.

Bílek chce aktivnější hru

Zatímco v prvním utkání Viktoriáni své vedení tvrdě bránili, doma chtějí být aktivnější. Podle trenéra Bílka nepřipadá hraní na remízu v úvahu.

Hráči udělali vše, co mohli, povzdechl si po bezbrankové remíze s Vikingem trenér Sparty Priske Číst článek

„Nejdeme do zápasu s tím, že chceme ubránit výsledek. Budeme chtít hrát poctivě dozadu, ale chceme být nebezpeční před soupeřovou bránou a utkání vyhrát. Chceme potěšit fanoušky a udělat radost i sami sobě,“ uvedl bývalý reprezentační kouč.

Žádná nová zranění kádr Vitkorie před odvetou neovlivnila, Bílek přesto připustil změnu na jednom postu. Od soupeře očekává podobný výkon jako ve středu.

„Těsně před naším zápasem je posílil hrotový útočník (Malik Abubakari). Je velmi nepříjemný. V ofenzivě mají vysoké, pohyblivé a šikovné hráče. Je to silové mužstvo, bude hodně osobních soubojů. Důležité bude, abychom je nenechali rozběhnout, protože v tomhle je jejich síla,“ upozornil sedmapadesátiletý trenér.

Viktoria Plzeň nastoupí do domácí odvety 2. předkola Ligy mistrů proti HJK Helsinky v úterý v 19.00. Radiožurnál Sport odvysílá zápas v přímém přenosu, na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.