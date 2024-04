Plzeň na Slovácku vybojovala bod s obměněnou sestavou. ‚Už meleme z posledního,‘ přiznává Koubek

Fotbalisté Plzně ve 29. ligovém kole remizovali na hřišti Slovácka 1:1. Po čtvrtečním utkání Konferenční ligy ve Florencii, které Fiorentina rozhodla ve svůj prospěch až v prodloužení, poslal trenér Koubek do zápasu téměř kompletně obměněnou sestavu. Uherské Hradiště 14:20 22. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Milan Petržela ze Slovácka a Cheick Souaré z Plzně | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: Profimedia

„Trenér tentokrát protočil sestavu o trochu více a na začátku to bylo znát. Dá se říct, že jsme v tomhle složení hráli poprvé. Není jednoduché, když se na hřišti sejde deset nových lidí, ale jsme spolu furt a máme skvělou partu. Zase takový problém to nebyl,“ říká plzeňský obránce Milan Havel.

Trenér Západočechů Miroslav Koubek udělal v základní sestavě v porovnání s předchozím duelem v italské Florencii hned osm změn. Důvodem je nabitý zápasový program, už ve středu totiž jeho svěřence čeká semifinále domácího poháru proti Zlínu.

„Už meleme z posledního, co si budeme povídat. Počítal jsem to, a pokud bychom vše zvládli tak, jak chceme zvládnout, tak odehrajeme 57 zápasů. To jiná mužstva odehrají tak za dva roky, pokud tedy nehrají evropské poháry,“ říká zkušený trenér.

Slovácko se díky získanému bodu za remízu udrželo v tabulce na šesté příčce, která jako poslední zaručuje účast v nadstavbové skupině o titul.

„Pokud máme být na sedmém místě, tak to prostě tak bude a budeme hrát ze sedmého místa. Jestli se máme dostat do pohárů, tak se do nich dostaneme,“ pokračuje trenér týmu z Uherského Hradiště Martin Svědík.

Jestli bude Slovácko hrát v nadstavbové části ve skupině o titul nebo ve skupině o umístění, se rozhodne v závěrečném kole základní části, ve kterém čeká svěřence Martina Svědíka zápas v Českých Budějovicích.

„My určitě nemůžeme spekulovat. Půjdeme vyhrát a sezona bude pokračovat i tak. Tu šestku už jsme si mohli uhrát dávno, ale našimi špatnými výsledky jsme se dostali do takové situace. Uvidíme, kam nás to posune,“ dodává kapitán Slovácka Daníček.

Obměněná sestava Viktorie uhrála v Uherském Hradišti bod pic.twitter.com/H7pYWwPIbb — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) April 21, 2024