Souboj o druhé místo Chance ligy. Plzeň v ligovém šlágru hostí Spartu, které se na západě Čech nedaří

„Má to náboj a přitahuje to velkou pozornost. Tomu může přidat i to, že v tabulce je to jen o jeden bod. Když to zvládneme, tak budeme na druhém místě,“ přál by si plzeňský asistent trenéra Marek Bakoš v neděli večer vystřídat Pražany na druhé příčce ligové tabulky.

„Očekávám stejně vyrovnané souboje jako v minulosti. Sparta bude silná na míči a nepříjemná v protiútocích. Na to si musíme dát pozor, Sparta je do útoku velmi silná a potvrzuje to,“ myslí si Marek Bakoš.

Zatímco Sparta v Lize mistrů ve středu padla na půdě Manchesteru City, Plzeň neudržela dvougólový náskok v Soluni, odkud si odvezla nakonec bod za remízu 2:2.

„PAOK je řecký mistr, který byl krok od Ligy mistrů. Hráli kvalitně, ale my se s nimi popasovali dobře a ukázali jsme svojí sílu. Od toho se můžeme odrazit,“ věří Marek Bakoš, že se na Plzni neprojeví nepovedený závěr duelu v Soluni.

„Sparta i Plzeň sice na první místo ztrácí, ale ten zápas bude v dobré kvalitě. Jsou to účastníci evropských pohárů a mají slušnou formu. I přesto, že za sebou mají pohárové zápasy, tak očekávám ty nejsilnější sestavy,“ věří bývalý záložník obou klubů Pavel Horváth.

Od roku 2011 Sparta v Plzni vyhrála jedinkrát ligový zápas, na podzim 2022. I z toho pohledu by podle Pavla Horvátha mohlo hrát domácí prostředí do karet Viktorii.

„Myslím, že Plzni domácí prostředí pomáhá, zvlášť proti Spartě. Uvidíme, jestli se tomu Sparta dokáže vzepřít, v Plzni většinou úspěšná není,“ dodal Horváth.

Stanice Radiožurnál Sport nabídne přímý přenos i s komentářem právě Pavla Horvátha, server iROZHLAS.cz zápas sleduje v podrobné online reportáži.

