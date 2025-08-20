Když trenér musí do hřiště. Hlahůlek odehrál za Polešovice celý zápas, prohře s Chropyní nezabránil
Netradičním způsobem vyřešil o víkendu fotbalový klub z Polešovic na Uherskohradišťsku nedostatek hráčů. Celý duel sedmé ligy odehrál na hřišti Chropyně trenér Miroslav Hlahůlek. Bývalému prvoligovému hráči je 59 let a přímo na trávník už ho to netáhne, o uplynulém víkendu ale neměl jiné řešení.
„Já jsem ani nad náročností nepřemýšlel, jenom o tom, abych to přežil ve zdraví. A šlo to zvládnout, protože Chropyně vepředu také neměla žádné rychlíky. Hráli za ně zkušení hráči a to mě vyhovovalo, takže mě ani moc nebolí nohy,“ mluví o svém záskoku v utkání sedmé ligy trenér Polešovic Miroslav Hlahůlek.
Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o nezvyklé situaci v sedmé fotbalové lize na Uherskohradišťku - trenér musel odehrát celý zápas
Kromě týmu z vesnice na Uherskohradišťsku trénuje taky mládež Slovácka, na trávníku je tedy často. Jako hráč už ale jen exhibičně.
„Tento rok jsem si byl dvakrát zahrát za tým, který organizuje Petr Švancara a to je všechno. Ale abych aktivně například trénoval, na to už nemám chuť,“ přiznává bývalý záložník Slovácka
V Chropyni ale bylo vidět, že zápasovou chuť Hlahůlek stále má. Prohra 0:2 tak veterána s šedesáti pěti prvoligovými starty štvala.
„Když se dostanu na hřiště, tak chci vždy vyhrát. Vždy jsem to tak měl, a to i proti Chropyni, přestože jsme šli do zápasu v dost okleštěné sestavě. Takhle to mám i doma, když hrajeme například Člověče nezlob chce, tak také chci vyhrát a nedám to dětem zadarmo. Bohužel nám to teď nevyšlo, ale nic se neděje a svět se nezboří,“ popisuje Hlahůlek.
Frustrace pak byla na Hlahůlkovi znát krátce po utkání v rozhovoru pro internetovou televizi, která se věnuje nižším soutěžím. Mluvil o tom, jak je složité skládat tým a že ze svého záskoku žádnou radost neměl. Zpětně ale zdůrazňuje, že to není tak, že v Polešovicích klub nefunguje.
„V Polešovicích se nyní staví nový stadion s tribunou. Je to s pomocí obce, navíc nám tu funguje přípravka, žáci i dorost. My určitě nejsme ve stavu, kdy bychom nemohli soutěž dohrát. Prostě se to tak sešlo, my jsme o odložení zažádali a Chropyně nám nevyhověla. Mají na to nárok a my jsme věděli, že ten zápas bude těžký,“ přibližuje Hlahůlek situaci v Polešovicích.
Hlahůlek navíc vnímá i to, že složit sestavu je pro hodně klubů v nižších soutěžích čím dál větší problém.
„Ten sport asi tolik netáhne. Je za tím spousta odříkání, obětování a výsledek je prostě nejistý. Kdysi, když se člověk tím sportem dostal do zahraničí, tak se mohl slušně zabezpečit. Nyní je svět více otevřený a mladší ročníky se můžou vydat i jinou cestou. Mluvím z vlastní zkušenosti - mám dvě děti a nepodařilo se mi je dostat ke sportu. Prostě si vybrali jinou cestu,“říká Miroslav Hlahůlek, který věří, že v příštích zápasech už bude mít dostatek svěřenců a Polešovice zase povede z lavičky jako trenér.