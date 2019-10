Politika ve sportu: turecké fotbalisty trest nejspíš nemine, v minulosti doplatila Anglie na vlčí máky

Turecká invaze do severní Sýrie se - kromě politiky a veřejného života - promítá i do sportu. Fotbalisté Turecka slavili své góly v kvalifikačních zápasech s Albánií a Francií salutováním na počest vojáků, kteří se bojových operací účastní. Za své politické projevy se tak hráči zřejmě trestu od Evropské fotbalové unie nevyhnou. Nebylo to ale zdaleka poprvé, kdy sportovci vyjádřili svůj politický názor.

