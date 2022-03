Část fanoušků slaví prohry národního týmu v ulicích. Politika se v Kamerunu prolíná s fotbalovým světem

Pětiletý občanský konflikt v Kamerunu mezi anglofonními separatisty a centrální vládou se přehoupl přes hranice politiky do světa sportu. Zejména do fotbalu. Podle obyvatel bývalých koloniálních oblastí používá kamerunská vláda fotbal k zakrytí problémů státu, jak popisuje místní chirurg Ngwa Ebogo pro BBC. A tak západ země slaví prohry národního týmu. Naposledy třeba po vypadnutí s Egyptem v semifinále Afrického poháru národů na začátku února. Kamerun 13:46 25. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senegal slaví historicky první triumf na Africkém poháru národů | Zdroj: Reuters

Pokřiky, chorály i kaskadérské kousky na motorkách. Tak vypadají ulice v západní části země, když kamerunská fotbalová reprezentace prohraje.

„Dávají do fotbalu další peníze, protože vědí, že fotbal národ spojuje. Dělají to systematicky řadu let. Každá výhra stupňuje mizérii lidí,“ uvedl na účet kamerunské vlády doktor Ngwa Ebogo v rozhovoru pro BBC.

Králem Afriky je poprvé v historii Senegal. Mané zajistil trofej penaltovým reparátem v rozstřelu Číst článek

Obyvatelé anglofonních oblastí tak dělají oproti zbytku Kamerunu přesný opak. Neslaví vítězství, ale porážky.

Proto na začátku února vypukly v centru odporu Bamendě ohromné oslavy, když domácí celek podlehl v semifinále Afrického poháru národů Egyptu. Fotbalový tým se pro ně stal symbolem vedení státu.

„Tahle země má tendenci vždy zamést palčivé problémy pod koberec,“ dodal doktor.

Od kterých témat podle Eboga odvrací vláda zrak? Hlavně od těch spojených s občanskou válkou, na jejímž počátku stála v roce 2016 snaha o zrovnoprávnění jazyků.

Přestože má Kamerun dva úřední jazyky, vláda vždy upřednostňovala více francouzštinu. Anglicky mluvící obyvatelé si stěžovali i na nespravedlivé zastoupení ve vládě.

Fandit, či nefandit?

Právě před šesti lety se tak u fotbalových fanoušků v Bamendě začala projevovat nevraživost vůči národnímu týmu. Ženský celek tehdy na africkém šampionátu podporovali celou dobu až do finále. V den závěrečného zápasu už ale naplno eskalovala nespokojenost západu, kde se tak fandilo konkurenční Nigérii.

HR specialista Smith Mbua však s výše uvedenými tvrzeními nesouhlasí. „Fotbal by neměl mít nic společného s politikou. Své problémy dřív nebo později vyřešíme, ale neměli bychom lidem brát to, co je dělá šťastnými,“ řekl.

„Máme důležitější problémy. Potřebujeme nemocnice, lepší školy. Fotbal nám vždy přinášel mír,“ vysvětlil Mbua, podle kterého podporuje národní tým až 60 % anglofonních občanů.

Mezi ně ale rozhodně nepatří doktor Eboga, který na otázku, zda si přeje postup Kamerunu na mistrovství světa, odpověděl: „Modlím se a přeju si, aby se tak nestalo.“