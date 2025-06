Kritika od lidí z nového spolku nás poškozuje, míní sekretář ‚Čafky‘. Některé tvrzení jsou podle něj i lživá

Je některý z funkcionářů, kteří se zasloužili o neslavnou smlouvu s majiteli pozemků, stále ve vedení klubu?

Firma Sport Resort Záběhlice uzavřela platnou smlouvu s tehdejším vedením fotbalového klubu, jejíž členové se na vedení oddílu již několik let nepodílejí.

Můžete vypíchnout největší problémy klubu - jak sportovní, tak technické? Jen připomenu, že obě družstva mužů v této sezoně potkal sestup do nižších soutěží.

Tím nejviditelnějším „problémem“ jsou zajisté výsledky obou družstev mužů, která v ročníku 2024/2025 skončila ve svých soutěžích na posledních příčkách. Důvodem je především změna strategie směřování klubu v návaznosti na špatné vedení i hospodaření předchozího sportovního vedení klubu.

Odchodem více než 20 hráčů, kteří byli s tímto vedením spojeni, došlo k přenastavení směřování klubu, jehož cílem je dlouhodobě budovat silnou mládežnickou základnu, sázet na výchovu talentovaných jedinců a připravovat ty nejlepší hráče a hráčky i pro ligové soutěže. V horizontu několika let je pak naším záměrem pracovat s vlastními hráči tak, abychom byli konkurenceschopní také v soutěžích mužů, a to v případě A-mužstva minimálně na úrovni pražského přeboru.

A co technické záležitostí?

Co se týče technického zázemí, i zde je patrný významný posun. Koncem května byla zahájena výstavba nového zázemí pro naše fotbalisty a fotbalistky a zároveň byly posíleny investice do údržby hracích ploch.

Největším problémem tak je pro nás, stejně jako pro všechny oddíly amatérského fotbalu bez rozdílu, vysoce konkurenční prostředí v rámci náplně volného času u dětí nebo nedostatek kvalifikovaných trenérů. I v této oblasti ale děláme všechny potřebné kroky k tomu, abychom byli dostatečně atraktivní nejen pro děti a jejich rodiče, ale pro trenéry a další, kteří se zajímají o fotbal.