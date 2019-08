„Hráči všeobecně samozřejmě nemají nějak vysokou znalost pravidel. Naopak,“ tvrdí Jiří Kureš, který už skoro 20 let pomáhá tomu, aby fotbalová pravidla vycházela v češtině.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pravidla nestačí znát, ale je třeba správně pochopit výklad, říká expert na fotbalová pravidla Kureš

„Jsem předseda pravidlové komise od roku 2006, předtím jsem byl asi čtyři pět let členem komise,“ říká Kureš.

Poprvé si pravidla fotbalu ale Jiří Kureš přečetl ještě o několik roků dříve.



„V osmdesátém sedmém roce jsem začal trošku pískat a číst pravidla. Dá se říct, že mě nezaskočí už nic. Čtu je několikrát, protože každé dva roky vydáváme nová. FIFA vydává nová každý rok, ale my z ekonomických důvodů každé dva roky. Tu knížku před tiskem přečtu celou a někdy dvakrát, abych tam našel případné chybičky,“ říká Kureš.

Za nesportovní chování na trestnou lavici? V anglickém fotbale postupně zavádějí ‚hokejové‘ pravidlo Číst článek

Fotbalová pravidla by měli znát hlavně rozhodčí. Jejich znalost se hodí ale i hráčům, trenérům, novinářům nebo fanouškům.

„Obecně dělá hodně problémy pravidlo o ofsajdu, protože je to složité pravidlo. A to samé ruka, myslím. Říká se, že pravidlo ruka a pravidlo ofsajd jsou dvě nejsložitější a nejdiskutabilnější,“ tvrdí předseda pravidlové komise Jiří Kureš, podle kterého málokdo ví, že z žádného kopu si hráč nemůže dát vlastní branku. Podle Kureše se fotbalová pravidla snaží myslet opravdu na všechno.

„Když brankář docílí branky výhozem přes celou hrací plochu, tak branka není uznána. To by se v praxi mohlo stát jen velmi málo, ledaže by to vzal obrovský vítr a brankář nebyl na druhé straně,“ říká předseda pravidlové komise Jiří Kureš, který připomíná důležitou věc.

„Pravidla nestačí znát, ale je třeba správně pochopit výklad pravidel, protože nesprávné pochopení výkladu je někdy horší než samotná neznalost,“ upozorňuje Jiří Kureš, který změny ve fotbalových pravidlech vysvětluje nejen rozhodčím, ale i ligovým hráčům a trenérům.