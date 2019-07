Za nesportovní chování na trestnou lavici? V anglickém fotbale postupně zavádějí ‚hokejové‘ pravidlo

Trestné lavice ve fotbale, to není v Anglii úplná novinka. Už v minulých dvou sezonách bylo něco takového k vidění v nejnižších soutěžích, teď ale Anglická fotbalová asociace (FA) rozšířila tohle pravidlo a bude platit i v páté lize.

Funguje stejně jako v hokeji, i když v tomto případě se půjde posadit na 10 minut hráč jen za nesportovní chování, nikoli za fauly jako takové. A pokud zamíří na trestnou lavici podruhé, tak už se nesmí vrátit do zápasu, i když trenér ho ještě po uplynutí trestu může vystřídat. V českém fotbale se zatím o téhle novince neuvažuje a třeba trenér Liberce Pavel Hoftych doufá, že něco takového nenastane.

„Hlavně si myslím, že fotbal jako hra vzniknul pro hráče a ne pro rozhodčí. K zápasu patří i možnost hráče protestovat. Přeci není možné, aby hráč, který je faulovaný a rozhodčí to odpíská v jeho neprospěch, celý zápas mlčel. Zdá se mi to jako totální nesmysl,“ řekl Hoftych Radiožurnálu s narážkou na to, že by tak zápasy mohly přijít o emoce.

FA si od zavedení trestných lavic slibuje, že ubyde diskuzí s rozhodčími. Podle vyjádření fotbalové asociace v soutěžích, kde trestné lavice fungovaly, bylo o 38 procent méně takových situací.

V Anglii si to pochvalují trenéři a možná překvapivě i hráči. A tenhle nápad se líbí i českému ligovému rozhodčímu Ondřeji Ginzelovi.

„Myslím si, že to není špatná věc, jelikož hráči určitě vychladnou, emoce odpadnou, jako je to v hokeji. Myslím, že pak může hráč zase naskočit zpátky a uvědomit si svoji chybu,“ říká Ginzel.

Pokud je hráč vykázán na trestnou lavici, tak automaticky dostane žlutou kartu. Ale nic to nemění na tom, že sudí klidně může po výrazném porušení pravidel rovnou vytáhnout kartu červenou a hráče vyloučit klasicky do konce utkání.