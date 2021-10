Pravidlová komise doporučuje zachovat ve fotbale pět střídání, jediná Premier League je nevyužívá

Pět střídání bylo zavedeno loni v květnu kvůli zdraví hráčů po restartu soutěží po několikaměsíční pauze způsobené pandemií koronaviru. V květnu IFAB prodloužila možnost využívat více střídání až do konce roku 2022, nyní doporučila její zavedení na neurčito.

Anglická fotbalová liga se ale jako jediná z elitních evropských soutěží od této sezony vrátila k tradičnímu počtu tří střídajících hráčů na zápas.

V Anglii se o zavedení pěti střídání vedla mezi kluby horlivá diskuze. Na schůzi představitelů jednotlivých klubů však nedošlo ke schodě, když „ne“ více střídání řeklo deset klubů včetně West Hamu, Leedsu či Aston Villy. K prosazení pravidla by bylo potřeba čtrnáct hlasů.

Kritici pěti střídání často uvádějí, že z pravidla mají prospěch obzvláště velké kluby s širokými kádry. I proto dosud zůstává anglická Premier League u starého modelu, pokud by však změny v systému střídání udržely v Evropě dlouhodobě, na ostrovní soutěž by se zvýšil tlak, aby ostatní ligy následovala.

Na straně zavedení pěti střídání totiž dlouhodobě stojí velká jména jako kouč Liverpoolu Jürgen Klopp či trenér Manchesteru City Pep Guardiola, kteří upozorňují na rizika zranění a přetížení hráčů.

„Není to o žádné výhodě, není to o Liverpoolu. Je to pro dobro hráčů. Všechny ostatní ligy, ve kterých jsou také velké kluby, se na tom dohodly, pravděpodobně k tomu měly dobrý důvod. Prosinec a leden jsou v klasické sezóně těžké. V těchto sezónách je podobně náročný i říjen a listopad. Hráči potřebují pět střídání,“ je přesvědčený Klopp.

„Odmítnutí pěti střídání mi nedává moc smysl. Ale budeme se dál snažit prosazovat svůj názor. Máme k dispozici spoustu statistik ohledně zraněních v Premier League, ale zatím na ně není žádná reakce,“ doplnil kouč londýnského Arsenalu Mikel Arteta po loňském hlasování.