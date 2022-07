Vzadu pevní a vepředu se popasovat s blokem, líčí kapitán Sparty Hancko plán na norský Viking

Fotbalisté Sparty potřebují k postupu do třetího předkola Evropské konferenční ligy jakékoliv vítězství na hřišti Vikingu Stavanger. Úvodní zápas totiž skončil na Letné bezbrankovou remízou. Norský klub se v Praze moc nepřevedl, když jen dvakrát ohrozil branku soupeře. „Doufám, že to bude víc otevřené, víc fotbalové,“ doufá dánský kouč Sparty Brian Priske. Stavanger (Norsko) 15:05 28. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán pražské Sparty Dávid Hancko | Zdroj: Profimedia

Dvacet osm na straně Sparty, pět na straně Vikingu Stavanger. Takový byl poměr všech střel v úvodním utkání druhého předkola Evropské konferenční ligy. Gól ale nepadl žádný. Sparta do soupeře bušila, Viking poctivě a zodpovědně bránil. Stoper Dávid Hancko tuší odvetu v podobném duchu.

„Možná že když hrají doma, zkusí v úvodu víc napadat a něčím nás překvapit. Ale podle toho, jak slavili remízu 0:0, to moc nepředpokládám. Bude to znovu o nás, abychom podali výkon a hlavně je otevřeli gólem,“ vysvětluje kapitán Letenských.

Stejné mínění o průběhu zápasu má i trenér Sparty Brian Priske. „Přeju si, aby obraz hry ze strany Stavangeru byl jiný než před týdnem v Praze. Na druhou stranu si myslím, že tomu tak úplně nebude,“ obává se dánský kouč.

„Doufám, že to bude víc otevřené, víc fotbalové. Očekáváme, že Norové budou vycházet spíš z defenzivy, že budou bránit v pěti lidech. A pak už je to o naší kvalitě, abychom našli nějakou mezeru,“ míní.

Základem ale bude neinkasovat a byť se očekává, že Viking zrovna dvakrát útočný fotbal hrát nebude, i tak si musí zadáci Sparty v čele s Hanckem dávat pozor.

„Jsou nepříjemní jejich jednoduchostí v přechodu. I u nás se dostali do příležitostí, i když se nám to podařilo zastavit. Klíčové bude, abychom byli vzadu pevní. Pak to bude o naší efektivitě a o tom, jak se dokážeme popasovat s jejich blokem,“ přeje si Hancko a určitě i skalní fanoušci Sparty, kterých by do Stavangeru mělo dorazit necelých sto.

Odveta začne v 19 hodin. Radiožurnál nabídne živé vstupy, Radiožurnál Sport odvysílá kombinovaný přímý přenos, protože ve stejný čas a i ve stejné fázi soutěže hraje Slavia proti St. Joseph´s.