Slavia i Sparta využijí v předkole konferenční ligy výjimku. Na části zavřených tribun pozvou děti

Fotbalová Slavia na domácí utkání 2. předkola Evropské konferenční ligy s gibraltarským týmem St Joseph's zaplní část tribuny Sever, kterou bude mít uzavřenou kvůli disciplinárnímu trestu, dětmi. Český vicemistr využil výjimky UEFA a nabídne nespecifikovaný počet míst organizovaným skupinám příznivců ve věku od šesti do čtrnácti let v doprovodu dospělé osoby. Na twitteru o tom informoval předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík. Praha 14:13 19. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slavie Praha | Foto: David W Černý | Zdroj: Reuters

Vršovický celek musí uzavřít severní tribunu, kde sídlí slávistický „kotel“, tedy nejméně 3000 míst. Právě tam v dubnové čtvrtfinálové odvetě Evropské konferenční ligy s pozdějším finalistou Feyenoordem Rotterdam použili diváci pyrotechniku, házeli předměty na hrací plochu a blokovali průchody. Pokutu 15 000 eur (368 000 korun) dostala Slavia za uzavřené únikové východy.

Pražané však mohou využít výjimku od UEFA a do uzavřené části stadionu smějí zdarma pozvat děti s doprovodem. Jeden dospělý musí mít na starosti osm až patnáct dětí, kterým nemůže být méně než šest a více než čtrnáct let.

Na odvetu se @StJosephsFCGib Slavia vyuzije vyjimky UEFA a na uzavrenou cast TS srdecne zve detske fans. Kontakt a informace na mailu tomas.mastalir@slavia.cz. Organizovane skupiny 8-15 deti s jednim dospelym, vstup zdarma. 28. cervence 2022 v 19.00 hodin v Edenu ❤️ — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) July 19, 2022

Zároveň se musí jednat o organizované skupiny, tedy kluby, školy či kroužky. Slavia začne dvojzápas se St Joseph's ve čtvrtek na hřišti soupeře, odveta je na programu o týden později.

Také Sparta využije ve čtvrtečním domácím duelu 2. předkola Evropské konferenční ligy proti norskému Vikingu Stavanger výjimku od UEFA a do uzavřené části hlediště pozve děti.

Letenští doplatili na rasistický transparent fanoušků při únorové odvetě Evropské konferenční ligy v Bělehradě proti Partizanu. Opatření se musí týkat minimálně pěti tisíc míst. Marketingový ředitel Sparty Kamil Veselý na twitteru uvedl, že kvůli prázdninám dorazí na Letnou přes tisíc dětí.

Sparta děti pozvala už na Rangers

Pražané už možnost pozvat kvůli disciplinárnímu trestu na zápas dětské fanoušky využili loni v září, kdy jim UEFA kvůli rasistickému chování části příznivců vůči záložníkovi Monaka Aurélienu Tchouaménimu v utkání 3. předkola Ligy mistrů uzavřela stadion.

Díky výjimce mohlo do hlediště na zápas skupiny Evropské ligy s Rangers FC 10 879 dětí ve věku od šesti do 14 let s doprovodem.