Fotbalisty Plzně čeká další krok na cestě za Ligou mistrů, doma musí zvládnout odvetu s Tiraspolem

Podzim v evropských pohárech už mají fotbalisté Plzně jistý, jejich snem je ale postoupit do nejprestižnějšího z nich – do Ligy mistrů. V úterý večer se můžou dostat do závěrečné části kvalifikace. Ve 3. předkole totiž vyhráli nad Šeriffem Tiraspol úvodní zápas v Moldavsku 2:1 a teď je čeká domácí odveta.

