‚Jako herci, kteří chtějí do Národního divadla.‘ Slavisté touží postoupit do Ligy mistrů

Loni ani předloni jim to nevyšlo, tak se o to pokusí do třetice. Fotbalisté Slavie by se rádi po 12 letech vrátili do Ligy mistrů. Přiblížit se svému velkému přání pokusí v úterý v úvodním zápase posledního předkola na stadionu rumunské Kluže. Kluž/Rumunsko 12:22 20. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Kúdela v dresu pražské Slavie | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Z počátku se hráči Slavie tréninkem bavili, následně šla ale legrace stranou. Předváděli skluzy a klidně se i pohádali, když se útočníkovi Olayinkovi nedařilo přihrávajícím spoluhráčům sebrat balón a musel za trest dělat kotoul, podle něj neoprávněně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Slavia trénuje na večerní zápas v Kluži a doufá v úspěch

Při zápase bude napětí určitě ještě o hodně větší, jde doopravdy o dost. Slávistické vedení investovalo stovky milionů korun do hráčů a jejich výplat nebo i zázemí. To všechno proto, aby se splnil červenobílý sen o návratu do nablýskané soutěže. Navíc by do Edenu mohlo minimálně 400 milionů přitéct zpátky.

„Lépe by to řekl asi náš finanční ředitel Daniel Konrád. Pro mě se nic nemění, protože myslíme jen na sportovní část. Jsme dva zápasy od velkého snu, a i kdyby tam byl jakýkoliv balík peněz nebo třeba žádný, tak v tom žádný rozdíl nebude,“ řekl k případné odměně za postup do Ligy mistrů kouč sešívaných Jindřich Trpišovský.

Kluž je jako můj druhý domov, říká slávista Stanciu před úvodním zápasem play-off Ligy mistrů Číst článek

Ještě před čtyřmi lety trénoval Trpišovský s druholigovým Žižkovem v parku, protože byl klub zadlužený. Liga mistrů je ale metou nejen pro něj, vždyť si ji ze současného slávistického kádru zahráli jen Stanciu a Tecl.

„Touha je obrovská, všichni bychom tam chtěli nakouknout. Je to jako herci, kteří chtějí také do Národního divadla. My tak chceme také do té nejlepší ligy. Uvidíme, jak to zvládneme,“ přeje si obránce Ondřej Kúdela.

První zápas baráže o Ligu mistrů mezi Slavii a rumunskou Kluží bude celý v přímém přenosu vysílat Radiožurnál. Psaný online přenos nabídne také web iROZHLAS.cz. Utkání začne v úterý ve 21 hodin.