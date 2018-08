Nemůžu se k tomu vyjádřit, vyhnul se trenér Slavie Trpišovský po utkání v Kyjevě hodnocení rozhodčích

Jak to vypadalo po zápase v šatně fotbalistů Slavie si můžeme jen domýšlet - třeba i podle chování kouče Jindřicha Trpišovského, který na rozdíl od hráčů musí utkání veřejně hodnotit. Trenér sešívaných to stihl zřejmě v rekordně krátkém čase, i proto, že nemluvil o mužích, o kterých diskutovali zřejmě ještě dlouho do noci fanoušci na sociálních sítích.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Slávisté cítí po porážce v Kyjevě křivdu. 'Nemůžu se k tomu vyjádřit,' vyhnul se hodnocení rozhodčích trenér Trpišovský

„Budeme pak hrát Evropskou ligu, takže se k tomu nemůžu vyjádřit,“ nepustil se Trpišovský do hodnocení polských rozhodčích.

Trpišovský se bál možné reakce a nechtěl ublížit svému týmu, který bude hrát v této sezoně ještě Evropskou ligu. A jestli myslel bodajícími vosami, kterými se mimochodem oba týmy mezi zápasy v Praze a Kyjevě tolik hecovaly, žlutě oděné sudí, ví jen on sám.

‚Rozhodčí hrubě ovlivnili oba zápasy.‘ Šéf Slavie Tvrdík vyzval k rezignaci ukrajinského člena vedení UEFA Číst článek

„Asi chápu ty vyjádření o bodajících vosách,“ stihl říct Jindřich Trpišovský.

Nestandardní hodnocení bylo reakcí na utkání s několika kontroverzními výroky polských rozhodčích. Sudí v Lize mistrů ani v kvalifikaci této soutěže zatím nemohou používat video. A tak například pravidlo o ofsajdu vyhodnocují v případě gólových akcí sami. Teď konkrétně až po několika vteřinách neuznali vyrovnávací branku Slavii a domácí na 2:0 v závěru naopak ano. Ale tyto momenty podle gólmana Ondřeje Koláře celou kvalifikaci sešívaným neprohrály.

„Oni proměnili šance, my ne. To bylo rozhodující,“ tuší Ondřej Kolář, že když se týmu ve dvou zápasech v řadě nepovede překonat ze hry propracovanou defenzivu soupeře, nemá cenu svalovat vinu na muže s píšťalkou či praporkem.