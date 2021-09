Mané pomohl jubilejním gólem k výhře Liverpoolu, Manchester City se proti Southamptonu neprosadil

Liverpool v 5. kole anglické Premier League bez větších problémů porazil Crystal Palace 3:0, k čemuž svým 100. gólém v červeném dresu přispěl Sadio Mané. Tři body naopak nezískal obhájce titulu Manchester City, který doma jen remizoval se Southamptonem 0:0. Druhé vítězství zaznamenal londýnský Arsenal, těsně porazil Burnley 1:0. Liverpool 19:20 18. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sadio Mané | Foto: Peter Powell | Zdroj: Reuters

„Reds“ chtěli navázat na povedené středeční představení proti AC Milán, který v Lize mistrů porazili 3:2. V základní sestavě se překvapivě neobjevila dvojice beků Trent Alexander-Arnold a Andrew Robertson.

Obranu Crystal Palace byla dlouho nepropustná, londýnský celek nepouštěl domácí do mnoha šancí. Těsně před poločasem ale vyšel liverpoolským signál z rohového kopu, Mohamed Salah se dostal k hlavičce a Sadiu Manému už po zákroku brankáře Guaity stačilo dostat míč do odkryté sítě. Pro Senegalce to byl stý gól v dresu Liverpoolu.

Crystal Palace pokračovalo v druhé půli v dobrém výkonu, ale střídající Odsonne Edouard neproměnil dvě vyložené příležitosti. Naopak Liverpool opět udeřil po rohových kopech, na 2:0 zvýšil v 78. minutě Salah. O chvíli později pak zvýšil na konečných 3:0 parádní ranou Naby Keita.

Liverpool se tak minimálně do zítřka posunul na první místo tabulky. V úvodních pěti ligových zápasech čtyřikrát vyhrál a inkasoval jen jeden gól.

Ztráta Manchesteru City

Ačkoliv obhájce titulu Manchester City v dosavadním průběhu ligy také inkasoval jen jednou, zaznamenal už druhou ztrátu bodů. Svěřenci Pepa Guardioly nepředvedli proti Southamptonu žádný oslnivý výkon, na bránu svého soupeře vystřelili jen jednou a musí se spokojit s remízou 0:0.

Duel mohl pro „Citizens“ navíc dopadnout ještě hůře, v druhé půli odpískal rozhodčí penaltu pro Southampton a navíc udělil červenou kartu Kyleu Walkerovi. Po shlédnutí videa však obě rozhodnutí vzal zpět. Manchester City prozatím zůstává do na třetím místě tabulky

Výš tabulkou naopak pomalu stoupá Arsenal. Kanonýři dokázali potvrdit roli favorita a na hřišti Burnley vyhráli 1:0. Jediný gól vstřelil z přímého kopu Nor Martin Odegaard, který tak posunul londýnský celek na 12. místo. Do zápasu zasáhl v dresu Burnley i český útočník Matěj Vydra, výrazněji se ale neprosadil.

Výsledky 5. kola anglické fotbalové ligy

Wolverhampton - Brentford 0:2 (28. Toney z pen., 34. Mbeumo), Burnley - Arsenal 0:1 (30. Ödegaard), Liverpool - Crystal Palace 3:0 (43. Mané, 78. Salah, 90. Keita), Manchester City - Southampton 0:0, Norwich - Watford 1:3 (35. Pukki - 63. a 82. Sarr, 17. Dennis), Aston Villa - Everton 3:0 (66. Cash, 69. vlastní Digne, 75. Bailey).