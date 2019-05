Nejtěžší titul, který jsem získal, říká Guardiola po těsném triumfu City. Klopp je na Liverpool pyšný

Kouč fotbalistů Manchesteru City Josep Guardiola po nedělní výhře 4:1 v Brightonu a triumfu v Premier League označil zisk letošního titulu za nejtěžší v trenérské kariéře. Jeho tým totiž do posledního kola stíhal Liverpool, kterému nakonec nestačil ani klubový rekord v podobě 97 získaných bodů. Manchester 16:07 13. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Manchesteru City Pep Guardiola s pohárem pro vítěze Premier League. | Foto: John Sibley | Zdroj: Reuters

„Abychom měli titul, museli jsme vyhrát 14 zápasů za sebou. Tohle byl nejtěžší titul, který jsem v celé své kariéře získal. Naprosto jednoznačně,“ řekl Guardiola na tiskové konferenci po vítězství nad Brightonem, které zaručilo jeho týmu šestý titul v historii.

Manchester City obhájil titul v anglické lize. Před Liverpoolem skončil o jediný bod Číst článek

Jeho svěřenci v posledním kole překvapivě prohrávali, ale ještě do poločasu otočili skóre a po pauze přidali další dvě branky. Ligovou sezonu zakončili rekordní šňůrou 14 výher a tabulku ovládli s 98 body, čímž se postarali o druhý nejlepší výsledek anglické historie. Jen vloni získal obhájce trofeje více bodů (100).

„Musím pogratulovat Liverpoolu, mockrát mu děkuji. Soupeření s takovým týmem nás dotlačilo k tomu, čeho jsme dosáhli. Udělat 198 bodů za dvě sezony, to je prostě neuvěřitelné,“ uvedl Guardiola.

„Normálně pokud uděláte 100 bodů, je tendence jít dolů, ale Liverpool nám pomohl, abychom takhle pokračovali a byli ve výkonech i výsledcích konzistentní. Dotlačil nás k tomu, že jsme ještě zvýšili náš standard z minulé sezony,“ ocenil osmačtyřicetiletý španělský kouč soupeře, který uhrál jen o bod méně.

Za posledních deset sezon ve funkci hlavního trenéra získal Guardiola se svým týmem titul osmkrát. Začal třemi prvenstvími s Barcelonou ve španělské lize, tři primáty po sobě vybojoval i v bundeslize s Bayernem Mnichov a nyní bude o hattrick usilovat i se City. Třikrát za sebou dokázal Premier League dosud vyhrát jen městský rival Manchester United.

„Vyhrát potřetí bude ještě těžší, ale my budeme silnější. Mám pocit, že příští sezonu se vrátíme ve formě, v které jsme nyní. Pokusíme se být zase tím, čím jsme teď,“ dodal Guardiola.

Klopp: Nemůžu být na kluky pyšnější

„Tým udělal za poslední rok mnoho velkých kroků vpřed. Kluci se posunuli na novou úroveň, jsem nadšený. Tenhle tým je jeden z nejlepších, který kdy za Liverpool hrál, stoprocentně. A vývoj týmu a jeho zlepšování nejsou u konce, tohle byl první pokus,“ řekl Klopp po výhře 2:0 nad Wolverhamptonem v posledním kole ligové sezony.

Velkolepý obrat v Liverpoolu. Reds porazili Barcelonu 4:0 a jsou ve finále Ligy mistrů Číst článek

Liverpool prohrál jediný zápas v této sezoně Premier League, ziskem 97 bodů překonal klubový rekord a postaral se o třetí nejlepší výsledek v anglické historii. Na ještě o něco lepší Manchester City to ale stejně nestačilo.

„Snažili jsme se jim to ztížit, co to šlo. Myslím, že se nám to povedlo, i když to bohužel nakonec nestačilo. Uhráli jsme 97 bodů, nemůžu být na kluky pyšnější,“ uvedl Klopp, který v letech 2011 a 2012 získal německý titul s Dortmundem.

„Byla to jedinečná sezona. Lepší sezona, než jakou jsem se svým týmem odehrál, když jsme byli šampiony v Německu. Ale nemůžeme ignorovat, že jeden tým byl lepší. Dokud tu budou City se svou kvalitou a finanční sílou, bude pro kohokoliv těžké je překonat. Musíme se přiblížit dokonalosti, abychom mohli vyhrát Premier League,“ řekl jednapadesátiletý německý kouč.

Prvního června ještě čeká jeho svěřence finále Ligy mistrů proti Tottenhamu. „Máme tři týdny na to, abychom se připravili na ten strašně důležitý zápas. Bylo by parádní zakončit takovou sezonu vítězstvím v Lize mistrů,“ dodal Klopp.