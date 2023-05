Manchester City slaví titul, ale trenér Guardiola chce víc. ‚Musíme vyhrát Ligu mistrů,‘ hlásí

Fotbalisté Manchesteru City jsou potřetí za sebou a podeváté celkově mistry anglické Premier League. Z titulu v této sezoně se mohli radovat ještě před nedělní výhrou 1:0 nad Chelsea. První místo mají totiž jisté už od sobotní porážky Arsenalu 0:1 v Nottinghamu. Manchester 12:06 22. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Manchesteru City s pohárem pro mistra Premier League | Foto: Reuters, Carl Recine | Zdroj: Reuters

Celý tým Manchesteru City sledoval utkání druhého Arsenalu v Nottinghamu společně v tréninkovém centru. A po závěrečném hvizdu a porážce Gunners mohli Citizens začít slavit.

Svěřenci trenéra Pepa Guardioly mají po prohře Arsenalu v čele tabulky Premier League nedostižný náskok čtyř bodů. Gunners totiž budou v tomto ročníku hrát už jen jeden zápas.

Manažer Arsenalu Mikel Arteta byl po porážce v Nottinghamu hodně zklamaný. Jak připomněl, se svým týmem byl skoro devět měsíců v aktuálním ročníku v čele tabulky a po titulu sahal po dlouhých devatenácti letech.

Gunners přišli o vytoužený úspěch hlavně v dubnu, ve kterém jen jednou naplno bodovali a podlehli konkurentům z Manchesteru City. Ti jsou naopak od poloviny února v Premier League stoprocentní. I zásluhou nového rekordmana v počtu gólů na jednu sezonu anglické ligy – norského útočníka Erlinga Haalanda.

„Náš tým je opravdu dobrý. Ale souhlasím s tím, co píšou média a co říkají fotbaloví experti. Musíme být úspěšní také v Evropě, vyhrát Ligu mistrů, a to ne jen jednou, abychom se mohli zařadit mezi ty nejlepší evropské týmy. Jsem opravdu šťastný, že jsme poněkolikáté dokázali ovládnout Premier League, ale abychom se opravdu zapsali do historie, musíme zvednout trofej pro vítěze Champions League,“ zůstává při zemi kouč Pep Guardiola, který za sedm let na ostrovech ovládl s Manchesterem City Premier League už pětkrát.

První triumf v Lize mistrů s anglickým celkem může oslavit 10. června v Istanbulu, pokud porazí Inter Milán. A Citizens můžou dosáhnout i na treble. Týden před finále Ligy mistrů je čeká souboj o titul v FA Cupu proti městskému rivalovi Manchesteru United.

Tedy týmu, který před City jako jediný dokázal anglickou ligu vyhrát třikrát po sobě. A to vícekrát. Pokaždé u toho byl na lavičce United Sir Alex Ferguson, k jehož věhlasu se Pep Guardiola začíná pomalu přibližovat.