V Premier League budí emoce sporné milimetrové ofsajdy, na systém VAR se snáší kritika

„Myslím, že by si VAR měl změnit jméno, protože video asistent rozhodčího není pravda. Mělo by to být VR, videorozhodčí, protože oni jsou rozhodčí. A to je divné, protože rozhodčí vidíte na hřišti a přitom oni nerozhodují. Jsou jen asistenty. Lidé u videa jsou těmi, kteří dělají při zápase důležitá rozhodnutí,“ prohlásil trenér fotbalového Tottenhamu José Mourinho.

Někteří fanoušci v anglické lize by tak třeba uvítali praxi, která funguje v televizních přenosech z australské ligy. Tam diváci slyší komunikaci rozhodčích při kontrole videa. Další problém ve využívání videa v anglické lize popsal na svém twitteru britský novinář Jonathan Wilson.

„Fotbalista běžně dosáhne rychlosti 25 km/h. Televizní přenos má 1 snímek za 2 setiny sekundy. Za tu dobu hráč tedy uběhne skoro 139 mm. Při přihrávce rozhodčí u videa zastaví obraz. I kdyby trefil ten správný okamžik, což je nepravděpodobné, jak můžeme předstírat, že VAR může posuzovat ofsajdy s přesností pár milimetrů,“ píše Wilson.

Video v anglické lize už odvolalo několik několik gólů, kterým předcházely ofsajdy tak těsné, že ani při detailním televizním záběru skoro nebyly vidět. Přitom Mezinárodní výbor pro pravidla fotbalu říká, že video asistent rozhodčího nemá zaručovat 100% přesnost a jít proti duchu hry.

„V italské lize se VAR využívá třetím rokem, v anglické prvním. Pojďme se o výhodách a nevýhodách bavit za rok, dva,“ požádal prezident Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino fotbalové fanoušky v Anglii o trpělivost. A také šéf VAR v anglické lize Neil Swarbrick prosí o čas.