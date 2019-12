Novým trenérem Arsenalu je Arteta, bývalý záložník se do Londýna vrací po třech letech

Španěl Mikel Arteta se stal novým trenérem fotbalistů Arsenalu. Bývalý záložník Kanonýrů, který dosud působil jako asistent kouče Pepa Guardioly v Manchesteru City, na lavičce londýnského týmu nahradí krajana Unaie Emeryho a jeho dočasného nástupce Fredrika Ljungberga. Arteta podepsal smlouvu na tři a půl roku. Londýn 15:57 20. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít MIkel Arteta. | Foto: Chris Radburn | Zdroj: Reuters

„Je to obrovská pocta. Arsenal je jedním z největších klubů světa. Musíme být konkurenceschopní v bojích o nejlepší trofeje. To mi zdůraznili i majitelé,“ uvedl Arteta pro klubový web.

Özil kritizoval perzekuci Ujgurů, čínská státní televize kvůli tomu nevysílala utkání Arsenalu Číst článek

„Všichni víme, že je před námi hodně práce, abychom to dokázali, ale jsem si jistý, že se nám to povede. Jsem realista a vím, že to nepřijde přes noc. Současný kádr však má dostatek talentu a prosazují se tady i mladíci z akademie,“ dodal bývalý španělský reprezentant.

Sedmatřicetiletý Arteta během let 2011 až 2016 za Arsenal odehrál 150 zápasů a dvakrát slavil zisk Anglického poháru. Po ukončení kariéry spolupracoval s krajanem Guardiolou v City.

Emery byl na konci listopadu odvolán kvůli špatným výsledkům. Tým dočasně převzal asistent Ljungberg, ale Arsenal se pod někdejším švédským reprezentantem příliš nezvedl a vyhrál jediný z pěti soutěžních zápasů. Londýnský celek je po 17 kolech anglické ligy až na 10. místě s 22 body.

Arteta převezme Arsenal v neděli. Sobotní ligové utkání na hřišti Evertonu, za který nový kouč také hrával, ještě odkoučuje Ljungberg.

Welcome back, Mikel!



Head coach of The Arsenal pic.twitter.com/lhsAfQ7cfq — Arsenal (@Arsenal) December 20, 2019