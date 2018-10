Chelsea chce převychovat své fanoušky. Za rasistické projevy je pošle na exkurzi do Osvětimi

Až tři roky bez fandění na stadionu, nebo výjezd do Osvětimi a s ním spojené vzdělávací kurzy. Vedení londýnského klubu chce dát provinilcům možnost, aby si sami zvolili, jak se postaví k následkům za své rasistické chování.

Ve výchovnou funkci trestu věří i předseda Chelsea Bruce Buck. Ten v rozhovoru pro The Sun mluvil o tom, že zákazy se klubu neosvědčily a že naopak věří tomu, že lekce o holokaustu přimějí fanoušky přemýšlet o svém chování.

„Když lidem prostě zakážete vstup, nikdy nezměníte jejich chování. Tahle opatření jim dávají možnost uvědomit si, co udělali, aby se pak chovali lépe. V minulosti jsme jim zkrátka zakázali vstup, teď jim říkáme, že udělali něco špatně, ale dáváme jim na výběr. Buď dostanou na několik let zákaz, nebo jim dáme možnost pochopit, co udělali špatně,'' uvedl Buck.

Vedení Chelsea je vůbec v boji proti rasismu dost aktivní a je rozhodně dál než u pózování fotografům s hesly o boji proti rasismu. Do Osvětimi už Chelsea vzala své zaměstnance a dobrovolníky a s podporou Světového židovského kongresu pořádá různé semináře, třeba i na základních školách.

A aby propojila téma s fotbalem, pouští dokument o Terezínské lize, tedy o tom jak vězni ve stejnojmenném táboře alespoň na chvíli zapomínali při fotbale na každodenní útrapy.