‚Významná lidská chyba‘. Komise rozhodčích vysvětluje, jak VAR bizarně okradl Liverpool o gól

Útočník Liverpoolu Luis Dias poslal v prvním poločase sobotního zápasu proti Tottenhamu svůj tým do vedení. Gól byl okamžitě a kontroverzně odvolán pro ofsajd. Anglický orgán rozhodčích Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) přiznal, že k neuznání gólu vedla „významná lidská chyba“ videoasistenta rozhodčího. Londýn 13:28 2. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Luis Diaz, Mohamed Salah a Alisson Becker smutní po prohře Liverpoolu s Tottenhamem | Foto: David Klein | Zdroj: Reuters

„PGMOL uznává, že během prvního poločasu zápasu Tottenham Hotspur – Liverpool došlo k významné lidské chybě,“ stojí v prohlášení organizace pro CNN.

„Gól Luise Díaze nebyl týmem rozhodčích na hřišti uznán pro ofsajd. Jednalo se o jasnou a zjevnou faktickou chybu, která měla vést k uznání gólu prostřednictvím zásahu VAR, ten však nezasáhl.“

Společnost PGMOL uvedla, že „provede úplné přezkoumání okolností, které vedly k této chybě“.

Po Diazově gólu následoval obvyklý postup, kdy se na obrazovce kreslily čáry, aby se určilo, zda se jedná o ofsajd. Darren England, který u videa seděl, se mylně domníval, že rozhodčí Simon Hooper gól uznal a tak potvrdil jeho verdikt s tím, že VAR zasahovat nemusí. Pokud by udělal opak, vedlo by to ke správnému uznání gólu.

Stejně jako velkou část medií v Anglii i nás v redakci překvapilo, jak rychle bylo rozhodnuto o ofsajdu. Zasloužila si tahle situace kalibrovanou čáru? #TOTLIV pic.twitter.com/eteNNjn2mv — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) September 30, 2023

Podle agentury Reuters společnost PGMOL v neděli uvedla, že England a jeho asistent Dan Cook byli nahrazeni na dva zápasy Premier League – nedělní zápas Nottinghamu Forest s Brentfordem a pondělní zápas Fulhamu s Chelsea.

Vzhledem k dřívější prohře Manchesteru City by se Liverpool se třemi body dostal do čela tabulky. Místo toho v zápase ale musel dohrávat zápas po vyloučeních Curtise Jonese a Diega Joty v deseti. Několik sekund před koncem si navíc po centru srazil obránce Joel Matip míč do vlastní branky, a tak Liverpool utržil na stadionu Tottenhamu bolestivou porážku.

Po dlouhých ubráněných minutách o 10 a následně o 9 lidech se nešťastně trefil do vlastní branky Joel Matip! #TOTLIV - 2:1 pic.twitter.com/Qw36UolVYQ — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) September 30, 2023

„Dnes šlo tolik věcí proti nám,“ řekl Jürgen Klopp pro BBC Sport. „Byli jsme tak blízko, ale nakonec nemáme nic.“

K rozhodnutí o ofsajdu dodal: „Jak může Diogo Jota v tomto utkání odejít ze hřiště se dvěma žlutými kartami? Při té první se protihráče sotva dotkl a určitě to nebyla jeho chyba. To není žlutá karta. Kdy jste naposledy slyšeli o zápase 11 proti 9? Tady jsme dnes měli blízko k 11 proti 8. Nebyly tam žádné hrozné fauly. Výsledek je pryč, ale ten výkon mi zůstane navždy. Líbil se mi náš přístup a naše touha,“ uzavřel.