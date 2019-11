Může Leicester zopakovat slavný triumf? Po 13 ligových kolech má víc bodů než v mistrovské sezoně

Ani jeden z londýnských velkoklubů, ani vítěz posledních dvou ročníků Manchester City. Hlavním pronásledovatelem vedoucího Liverpoolu v anglické Premier League je Leicester. Klub z hlavního města hrabství Leicestershire dokonce během úvodních 13 kol nasbíral víc bodů než ve stejném počtu zápasů v úvodu sezony 2015/16, kterou nakonec senzačně ovládl. Leicester 16:08 25. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Leicesteru slaví gól na hřišti Brightonu. | Foto: Andrew Couldridge | Zdroj: Reuters

Podobně jako před čtyřmi lety útočí „Lišky“ na přední příčky tak trochu nepozorovaně. Většina fanoušků spíš řeší, jestli ještě dokáže obhájce titulu Manchester City zavařit vedoucímu Liverpoolu, případně se posmívá Arsenalu, Tottenhamu či Manchesteru United, kteří se ne a ne vyhrabat z krize.

Ve stínu toho všeho se nepozorovaně škrábe na vrchol Leicester. V úvodu soutěže sice dvakrát remizoval, pak se ale dostal do tempa a momentálně drží druhé místo a pětizápasovou vítěznou šňůru. Během zmíněné série navíc parta kolem kouče Brendana Rodgerse jen jedinkrát inkasovala a k tomu ještě zaznamenala nejvyšší vítězství v historii Premier League, když na hřišti Southamptonu vyhrála 9:0.

Jistě, po 13 kolech je ještě brzy na to usuzovat, který tým bude na jaře bojovat o titul, a dá se očekávat, že tak skvělou formu si Leicester nemůže udržet dlouho. Jenže to samé si fanoušci říkali i před čtyřmi lety. Tehdy ale senzační tažení podceňovaného týmu skončilo až ziskem mistrovského poháru. A letos má navíc Leicester ještě o bod víc než ve stejné fázi soutěže na podzim 2015.

Čelo Premier League v sezoně 2015/16 po 13 kolech. | Zdroj: www.premierleague.com

Čelo letošní Premier League po 13 kolech. | Zdroj: www.premierleague.com

Leicesteru se podařilo vyrovnat se se ztrátou stopera Harryho Maguirea, který v létě za rekordní sumu přestoupil do Manchesteru United, a pyšní se nejlepší obranou v lize. Navíc se může stejně jako před čtyřmi lety spolehnout na útočníka Jamie Vardyho, který 12 góly a průběžným prvním místem v tabulce střelců dává vzpomenout na svou formu z mistrovské sezony, kdy překonal ligový rekord v počtu zápasů po sobě, ve kterých dokázal skórovat.

„Před ničím se neschováváme, ale je za námi teprve 13 zápasů,“ říkal trenér Rodgers novinářům po posledním vítězství proti Brightonu. Neustálé dotazy na to, jestli jeho tým bojuje o titul, mu ale nevadí. „Když se mě na to budete ptát ještě v dubnu, tak mi to vadit nebude,“ dodal s úsměvem.

Ano, v dubnu bude jasnější, jestli může Leicester opravdu bojovat o titul. Zatím si vede skvěle, v cestě mu ale stojí oproti sezoně 2015/16 ještě dvě zásadní překážky navíc. Jednou je fakt, že letos už „Lišky“ málokdo podcení, tu druhou představuje zatím suverénní Liverpool, který po triumfu v Lize mistrů žene motivace vyhrát po 30 letech i domácí ligu.