Policie zadržela fandu Liverpoolu, který měl rasisticky urážet Semenya. Má se jednat o muže na vozíku

Policie uvedla, že zadržela muže podezřelého z rasistických urážek fotbalisty Bournemouthu Antoineho Semenya v pátečním utkání anglické ligy na hřišti Liverpoolu. Incident odsoudil i prezident světové federace FIFA Gianni Infantino a vyslovil ghanskému útočníkovi podporu.

Antoine Semenyo, útočník Bournemouthu, slaví gól proti Liverpoolu

Semenya rasisticky urážel jeden z diváků na Anfieldu v prvním poločase a poté, co na to hráč tmavé pleti upozornil rozhodčího, byl zápas zhruba na dvě minuty přerušen. Rozhodčí Anthony Taylor předtím o události informoval oba trenéry a kapitány.

Policie hrabství Merseyside po zápase uvedla, že sedmačtyřicetiletý divák byl ze stadionu vyveden. V sobotu policie potvrdila, že muž byl zatčen kvůli podezření z rasově motivovaného přestupku proti veřejnému pořádku a byl vzat do vazby k výslechu.

Událost odsoudily mimo jiné oba kluby a vedení Premier League. Semenyo, jenž při porážce 2:4 v úvodním utkání nové sezony vstřelil oba góly Bournemouthu, na sociálních sítích poděkoval spoluhráčům, Liverpoolu, rozhodčím a „celé fotbalové komunitě“ za podporu.

Tu mu vyslovil také šéf světového fotbalu Infantino. „Ve fotbale není místo pro rasismus ani jiné formy diskriminace. Antoineova odvaha a výkon na hřišti navzdory takovému protivenství jsou pro všechny hráče na světě působivým příkladem síly a důstojnosti,“ napsal šéf FIFA a dodal, že jeho organizace bude se Semenyem v kontaktu a bude případ sledovat.

Incident zachytily i televizní kamery. Ghanský útočník se připravoval na autové vhazování, když z první řady vyjel fanoušek na vozíčku v dresu Liverpoolu a křičel a gestikuloval směrem k Semenyovi. Podle britských médií byl právě tento divák po přerušení hry rozhodčím Anthonym Taylorem vykázán ze stadionu.

