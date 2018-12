Neporažený Liverpool vede Premier League o 6 bodů. ‚Bude to souboj do posledního dne,‘ varuje Klopp

Fotbalisté Liverpoolu vedou anglickou ligu se šestibodovým náskokem a mají výborně nakročeno k 19. titulu v klubové historii. Ta poslední trofej je už přitom hodně stará, pochází z roku 1990. Teď se týmu z města Beatles zase daří a pod taktovkou Jürgena Kloppa vyhrává jako dobře sladěná kapela. Liverpool 10:58 29. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Liverpoolu se radují z gólu proti Newcastlu. | Foto: Jon Super | Zdroj: ČTK/AP

Bývalý velšský fotbalista Craig Bellamy chválil, jak Liverpool využívá ve středu hřiště tvůrčí schopnosti záložníka Shaquiriho. Spolu s Timem Sherwoodem se v pořadu The Debate na televizi Skysports shodli, že u takhle fungujícího týmu vlastně ani není nutné někoho v současném přestupním období kupovat.

Zádrhel by mohl přijít ve chvíli, kdy dosud neporažený tým narazí a poprvé ztratí všechny tři body. Bellamy i Sherwood se shodují, že podstatné je právě to, jak Liverpool zareaguje na případnou první porážku. Na to teď ale svěřenci Jürgena Kloppa nemyslí, i když se nemohou ani nechat ukolébat pohodlným šestibodovým náskokem v čele ligové tabulky.

„Neznamená to vůbec nic. Je to pro nás dobré, ale to je v tuhle chvíli tak všechno. Nás musí zajímat, jak dlouho dokážeme držet vysokou úroveň toho, co sami předvádíme. Vždyť za námi letí Tottenham, má skvělou sérii, stejně tak budou výborní i Chelsea a Arsenal. Zase to bude souboj do posledního dne,“ vysvětluje německý kouč s avízem, že dva důležité souboje jeho tým čekají na přelomu roku.

Už v sobotu v 18.30 čeká Liverpool jedna z velkých zkoušek - změří síly na domácím hřišti s Arsenalem. S ním „Reds“ v listopadu jen remizovali. A hned 2. ledna se Liverpool představí na stadionu úřadujícího šampiona Premier League Manchesteru City.

Pokud Liverpool tato dvě těžká utkání zvládne, udělá důležitý krok k mistrovskému titulu, na který slavný klub čeká už více než 28 let. Ale ani případných šest bodů a náskok v čele ještě titul znamenat nemusí. Varováním mohou být pro Liverpool jeho vlastní zkušenosti. Třeba v sezoně 2008/09 vedl na konci prosince ligu o deset bodů, přesto nakonec slavil titul Manchester United.