Manchester United utrpěl ostudný debakl 0:4 v Brentfordu a po dvou ligových kolech je bez bodu

Fotbalisté Manchesteru United zažívají velice špatný vstup do nové sezony. Po domácí prohře 1:2 s Brightonem z úvodního kola Premier League prohráli Rudí Ďáblové v Brentfordu vysoko 0:4 a propadli se bez bodu na poslední místo tabulky. Svěřenci trenéra Erika ten Haga inkasovali všechny góly v první půli, kdy se trefil Josh da Silva, Mathias Jensem, Ben Mee a Bryan Mbeumo. Brentford 20:25 13. srpna 2022

Brentfordu, který po postupu z Championship hraje v Premier League druhou sezonu, výrazně pomohl k první brance manchesterský brankář David de Gea. Toho se totiž v 10. minutě rozhodl prověřit z dálky domácí Josh da Silva a španělskému brankaři propadla střela pod rukou do brány - 1:0.

O osm minut později navíc de Gea ukázal, že rozehrávka na krátko, kterou po týmu vyžaduje trenér ten Hag, nepatří mezi jeho nejslinější stránky. Riskantní přihrávku na spoluhráče ve vlastním vápně totiž vystihl soupeř a další zásah přidal Mathias Jensen.

Horor pro Manchester United pokračoval, třetí gól vstřelil po rohu obránce Ben Mee a čtvrtý zásah hostům zasadil z protiútoku Bryan Mbeumo. Christian Eriksen v dresu United, který ještě loni hrál právě za Brentford, nemohl věřit očím.

Ten Hag do druhé půle poslal hned trojici nových hráčů, což pomohlo tým zabezpečit v defenzivě, žádný velký comeback ale na pořadu dne nebyl. Dvě hlavičky z dobré pozice netrefil do brány Cristiano Ronaldo, Eriksen tu svou směřoval jen do rukou brankáře Davida Rayi.

Manchester United je tak po sobotním programu Premier League na posledním místě se dvěma prohrami a skóre 1-6. Brentford je naopak se čtyřmi body třetí za Arsenalem a Manchesterem City.

Anglická fotbalová liga - 2. kolo: Aston Villa - Everton 2:1 (31. Ings, 86. Buendía - 87. vlastní Digne), Arsenal - Leicester 4:2 (23. a 35. Jesus, 55. Xhaka, 76. Martinelli - 53. vlastní Saliba, 74. Maddison), Brighton - Newcastle 0:0, Manchester City - Bournemouth 4:0 (19. Gündogan, 31. De Bruyne, 37. Foden, 79. vlastní Lerma), Southampton - Leeds 2:2 (72. Aribo, 81. Walker-Peters - 46. a 60. Rodrigo), Wolverhampton - Fulham 0:0