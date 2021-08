Rekordní přestupy, návrat fanoušků a vyrovnaný boj o titul. Startuje nový ročník anglické Premier League

Po třech měsících se opět rozjíždí i nejsledovanější fotbalová soutěž světa - anglická Premier League. Kluby po loňském utahování opasků opět otevřely své peněženky a velké nákupy slibují dramatický boj o titul. Představí se i čeští reprezentanti Tomáš Souček a Vladimír Coufal, kteří budou chtít s West Hamem navázat na loňskou vydařenou sezonu. Londýn 11:36 13. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kevin De Bruyne slaví vstřelenou branku se svými spoluhráči | Foto: Dave Thompson | Zdroj: Pool via Reuters

Zatímco minulý ročník ovládl s přehledem Manchester City, letos by se fanoušci mohli těšit na vyrovnanější boj o titul. Ostatní velké týmy totiž velkými investicemi do posil jasně deklarovaly, že to Citizens nebudou mít s obhajobou snadné.

Návrat do známého londýnského prostředí. Fotbalový útočník Lukaku se z Itálie stěhuje do Chelsea Číst článek

Posily favoritů

Svěřenci trenéra Pepa Guardioly budou přesto největšími kandidáty na zisk titulu. Jejich síla je v širokém kádru, především v útoku má španělský kouč kde vybírat. Raheema Sterlinga, Kevina De Bruyneho, Rijáda Mahrize, Gabriela Jesuse a další doplnil nejdražší hráč historie Premier League Jack Grealish. Ve hře je navíc stále i příchod kanonýra Harryho Kanea, který by zřejmě opět zahýbal tabulkou rekordních přestupů.

„V předminulé sezoně byl Liverpool nezastavitelný a všichni věřili, že to v dalším roce zopakuje. To je pro nás cenná lekce. Nic není samozřejmé. Můžeme mít zranění, špatné momenty, a proto se musíme mít na pozoru," uvedl trenér manchesterských šampionů Guardiola pro BBC Sport.

Na pozoru bude muset být před svým městským rivalem. Manchester United, který předloni skončil třetí a loni druhý, se chystá potvrdit vzestupnou tendenci a po dlouhých devíti letech zvednout domácí ligovou trofej. Kvalitní kádr z loňské sezony doplnil ofenzivní talent Jadon Sancho a bývalá stálice obranných řad Realu Madrid Raphaël Varane.

Na nejvyšší příčku jistě pomýšlí i Chelsea, která vstoupí do nového ročníku jako vítěz Ligy mistrů i Superpoháru UEFA. Kouč Thomas Tuchel na jaře dokázal na Guardiolu třikrát vyzrát a k dalším úspěchům mu má pomoci i hvězdná posila do ofenzivy; urostlý útočník Romelu Lukaku se do Londýna vrací po deseti letech.

Čtveřici klubů pak doplňuje Liverpool, který musí spoléhat na to, že se mu vyhne vlna zranění krize, která loni vyřadila Virgila Van Dijka, Joea Gomeze či Jordana Hendersona.

Největší letní přestupy v Premier League 1- Jack Grealish (Aston Villa → Manchester City) - €117,5 milionů 2. Romelu Lukaku (Inter Milán → Chelsea) - €115 milionů 3. Jadon Sancho (Borussia Dortmund → Manchester United) - €85 milionů 4. Ben White (Brighton → Arsenal) - €58,5 milionů 5. Raphaël Varane (Real Madrid → Manchester United) - €40,2 milionů (údaje z webu transfermarkt.com a Sky Sports)

Boj o poháry

O úmístění v horní polovině tabulky a šanci na evropské poháry bude klasicky soupeřit velké množství týmů. Arsenal pod vedením nejmladšího trenéra soutěže Mikela Artety po 26 letech absentuje v soutěžích UEFA a fanoušci nečekají nic jiného, než návrat mezi evropskou elitu.

„Chci od mého týmu, aby svůj nejlepší fotbal dokázal předvádět konzistentně, to jsme v minulosti nedokázali,“ řekl španělský kouč na tiskové konferenci.

Nebylo to spontánní, vysvětlil trenér Chelsea překvapivý tah ve finále Superpoháru. Řídil se daty Číst článek

Další londýnský klub, Tottenham, vstoupí do nového ročníku s podobnými ambicemi. Nový trenér Nuno Espirito Santo ale v současnosti řeší obavy z možného odchodu svého nejlepšího střelce Kanea do Manchesteru City.

Další pokus proklouznout do Ligy mistrů mají před sebou fotbalisté Leicesteru City, kterým čtvrtá příčka v posledních letech unikla vždy o pár bodů. Velkou aktivitou na přestupovém trhu o sobě dala vědět i Aston Villa, která utratil přes 100 milionů euro.

Čeští zástupci

Tomáš Souček a Vladimír Coufal za sebou mají s West Hamem snovou sezonu. Londýnský klub ale v létě svůj kádr nijak výrazně neposílil a bývalé hráče pražské Slavie tak čeká nelehký úkol zopakovat loňské 6. místo a případně uspět v Evropské lize. Nejvíce však Souček vyhlíží návrat diváků na tribuny.

Anglické stadiony totiž budou mít od nové sezony opět k dispozici plnou kapacitu. Drtivou většinu loňské sezony museli hráči odehrát před prázdnými tribunami.

„Chyběli mi a fotbal bez nich není stejný jako s nimi. Na Euru jsme hráli zápas v Maďarsku se 70 tisíci fanoušky a bylo to možná rok a půl poté, co jsme začali hrát bez nich. Už se proto těším na každý zápas v Premier League,“ řekl pro klubový web záložník, který loni nastřílel 10 ligových gólů.

Vladimír Coufal konečně zažije v Anglii plné tribuny

Souček s Coufalem ale tentokrát nejsou v Premier League jedinými českými zástupci. Na soupisce nováčka z Brentfordu je stále i dvacetiletý záložník Jan Žambůrek. Mládežnický reprezentant však v dresu „The Bees“ loni odehrál pouhých 55 ligových minut a zřejmě před koncem přestupového období odejde na hostování.

Premier League zahájí v pátek 13.8. zápas mezi Žambůrkovým Brentfordem a Arsenalem. Utkání na Brentford Community Stadium začíná ve 21.00.