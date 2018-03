Petr Čech po dvousté nule: Jsem rád, že to mám za sebou, čekání bylo frustrující

Od prosince loňského roku čekal Petr Čech na své jubilejní dvousté čisté konto v Premier League, dočkal se až proti Watfordu a navíc chytil penaltu. Po zápase přiznal, že dlouhé čekání už pro něj bylo nepříjemné. Londýn 21:40 11. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Čech vychytal proti Watfordu 200. nulu v Premier League | Foto: Tony O'Brien | Zdroj: Reuters

„Je to neuvěřitelné číslo. Už jen odehrát 200 zápasů v nejlepší lize na světě je úžasné, mně se navíc podařilo 200 čistých kont. Je to absolutní rekord a nikdo se k té hranici ani nepřiblížil. Myslím, že se to taky docení až později,“ řekl pro agenturu Sport Invest rekordman v počtu čistých kont v Premier League Petr Čech.

Petr Čech se dočkal. Zneškodnil penaltu a vychytal 200. nulu v Premier League Číst článek

Statistický milník překonal v zápase s Watfordem, který Arsenal vyhrál 3:0, na dvousté čisté konto ale musel čtvrt roku čekat. Místo plánovaného konce prosince se nakonec zadařilo až v březnu a kdyby měl vybrat nejtěžší nulu, byla by to kvůli čekání právě ta poslední.

„Protože jsem na to čekal takovou dobu. Nemyslel jsem, že to bude trvat 11 zápasů a jsem rád, že to mám za sebou. Někdy je to frustrující, když člověk sbírá nuly každý druhý zápas a pak se to zaseklo a zápasy bez nuly nabíhaly. Navíc se nám nedařilo vyhrávat zápasy venku. Pozice v tabulce není taková, jakou jsme si představovali, to je na tom ta největší škoda,“ řekl gólman aktuálně šestého týmu tabulky.

Čekání mohlo pokračovat. V zápase proti Watfordu totiž český brankář čelil pokutovému kopu. Nikdy předtím v dresu Arsenalu penaltu nechytil. Až nyní.

„Ve chvíli, kdy rozhodčí penaltu nařídil, věřil jsem si, že ji chytnu. Když jsem viděl, kdo si ji bere, věřil jsem, že mám šanci ji chytit, když nepůjdu moc brzo. Snažil jsem se nejít moc brzo a počkat na poslední chvíli. Můj timing byl velice dobrý, proto jsem ji taky chytil,“ vysvětluje, jak vyzrál na Troye Deeneyho.

Watford sice „Gunners“ porazili jasně, jenže v letošní sezoně se jim příliš nedaří. V Premier League jsou šestí, na umístění zajišťující kvalifikaci o Ligu mistrů ztrácí 12 bodů, na první místo dokonce 30. Jedinou soutěží, kde mohou myslet na trofej, je Evropská liga.

„Doufám, že dnešní vítězství navazující na vynikající výkon v Miláně, nás nakopne do zbytku sezony. Doháníme velkou ztrátu, toho jsme si vědomi. Tenhle týden se dvěma těžkými zápasy by nám mohl pomoct získat zpátky sebedůvěru,“ věří.

'Nula každý druhý zápas'

K metě 200 čistých kont se žádný jiný brankář v Premier League ani nepřiblížil, Petr Čech na ni dosáhl během 432 zápasů. A hranici rekordu chce dál posouvat.

„Doufejme, že ještě několik let to moje tělo i kvalita výkonů vydrží. Uvidíme, kam budu schopný tu metu posunout. Ale cíle si nedávám, chtěl bych držet standard, aby mi vycházela nula na každý druhý zápas. Pak je člověk může sbírat poměrně rychle,“ přemýšlí Petr Čech.

Šanci na 201. čisté konto v Premier League bude mít až na začátku dubna proti Stoke City, do té doby Arsenal ještě čeká odveta osmifinále Evropské ligy proti AC Milán.