Kapitán Watfordu Deeney o boji s rasismem v Anglii: Vidíme, že to lidi chápou, když nám ostatní kryjí záda

Troy Deeney pokleknul na podporu hnutí Black Lives Matter i před utkáním s Burnley | Foto: Peter Powell | Zdroj: Reuters

Hráči v Premier League se proti rasismu a diskriminaci nejen ve sportu rozhodli bojovat různě. Kromě jmenovek na dresech, které nesly heslo hnutí Black Lives Matter, či společného pokleku na začátku každého utkání někteří z nich také veřejně promluvili, jako například opora anglické reprezentace Raheem Sterling.

Jednou z hlavních tváří těchto protestů je kapitán Watfordu Troy Deeney. Dvaatřicetiletý útočník již byl v minulosti několikrát terčem rasistických útoků, jako na konci května, kdy na internetu zachytil komentáře lidí, kteří přáli jeho tehdy pětiměsíčnímu synovi koronavirus.

„Nejtěžší je udržet konverzaci naživu. Musíme zajistit, že to není záležitost několika týdnů ve zprávách, po kterých se zase přeskočí na jiné téma,“ popisuje pro BBC Sport boj proti rasismu Deeney.

Fotbalista však přiznává, že ohlasy z Premier League má po debatách pozitivní. Kluby prý velmi dobře reagovaly na návrhy změn, které by mohly proběhnout v ostrovním fotbale. „Byly velmi otevřené,“ přiznává.

„A také mi řekli, abych nemluvil do toho, o čem nic nevím. To je dobré, protože by to nemělo fungovat jen ve stylu, kdy člověk tmavé pleti něco řekne, a tak se stane,“ dodává majitel 362 startů v nejvyšší anglické soutěži, ve kterých vsítil 120 branek.

Zásluha dalších

Deeney dále v rozhovoru přiznává, že ne všechna iniciativa ke změně přichází z jeho strany. Kromě kapitána Leicesteru Wese Morgana, který je považován za jednoho z lídrů protestujících fotbalistů, vyzdvihuje například reakci dalšího kapitána Bena Meeho, jenž působí v Burnley.

Ten se minulý týden ohradil proti banneru, parafrázujícím heslo Black Lives Matter, „Na životech bělochů záleží, Burnley“, se kterým přeletělo letadlo nad stadionem Manchesteru City při ligovém střetnutí těchto týmů.

„Stydíme se. Je nám trapně, že na něm bylo jméno našeho klubu. Takoví fanoušci si nezaslouží chodit na fotbal,“ řekl po utkání Mee.

I díky němu Deeney cítí změnu k lepšímu. „Asi přirozeně se bude říkat, že je to zásluha moje a Wese (Morgana), hráčů tmavé pleti, protože k tomu máme blíž. Ale podpora Kevina De Bruyneho, Seamuse Colemana nebo Jordana Hendersona byla masivní. Když nám tito kryjí záda a říkají: ‚My to chceme dělat, chceme pomoci a také proti tomu vystoupit,‘ vidíme, že lidé chápou, co se děje a my tak můžeme debatovat,“ burcuje Deeney.

Raheem Sterling s nápisem podporujícím hnutí Black Lives Matter místo jmenovky. Takto upravené dresy, navíc s znakem britské zdravotní služby NHS, oblékli všichni hráči v úvodním kole Premier League po koronavirové pauze | Foto: Peter Powell | Zdroj: Reuters