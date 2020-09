Penaltové hody v Premier League. Trenéři kritizují posuzování hry rukou, Mourinho odešel do kabin

Hattrick Jamieho Vardyho a domácí debakl Manchesteru City, třígólový comeback Chelsea nebo z českého pohledu výkon Tomáše Součka při premiérové výhře West Hamu. A to je ještě v záloze pondělní šlágr Liverpool - Arsenal. Třetí kolo anglické Premier League nabídlo plno vzrušujících momentů, přesto se znovu mluví hlavně o rozhodčích. Nebývale plodné penaltové kolo má na svědomí především nový výklad pravidla o hře rukou. Londýn 10:25 28. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít José Mourinho s nařízenou penaltou v utkání s Newcastlem hrubě nesouhlasil | Foto: imago sportfotodienst/David Klein via www.imago-images.de | Zdroj: ČTK

Když v závěru nastaveného času vyrovnal útočník Newcastlu Callum Wilson z penalty za ruku Erica Diera na konečných 1:1, José Mourinho už ani na závěrečný hvizd nečekal. Kouč Tottenhamu se otočil na podpatku a zamířil naštvaně do šatny.

„Nebudu to komentovat. Předvedli jsme skvělý výkon a ztratili jsme dva body. Jejich brankář si zasloužil cenu pro muže zápasu. Tedy v případě, že nechcete dát ocenění někomu jinému než hráči,“ rýpnul si Mourinho v rozhovoru pro televizi BBC.

Trenér brankářů Nuno Santos viděl za své výroky na adresu rozhodčích červenou kartu. „Asi jsem v tomhle zkušenější. Odešel jsem ze hřiště, abych chránil sám sebe,“ dodal slavný kouč.

Pochopení pro svého kolegu měl i trenér Newcastlu Steve Bruce. „Nevím, jestli s tím můžeme my něco dělat, ale tohle pravidlo se musí změnit. Úplně se to vymklo kontrole. Dnes jsme díky tomu získali bod, ale určitě nás to jednou zasáhne i z druhé strany. Tohle je špatně, přicházíme o fotbal jako úžasnou podívanou,“ řekl kouč Strak.

@CallumWilson from the spot in the 97th minute



⚫️⚪️ pic.twitter.com/kqyS4shYJD — Newcastle United FC (@NUFC) September 27, 2020

‚Jak jsme to mohli dovolit?‘

Na první pohled nejspornější pokutový kop se kopal na stadionu Crystalu Palace. Krátce před pauzou trefil míč zblízka do ruky Joela Warda a sudí byl nekompromisní. Richarlison zařídil Evertonu z penalty výhru 2:1 a udržení stoprocentní bilance v sezoně.

„Nechápu, jak jsme mohli v Premier League dovolit, aby se tohle pravidlo zavedlo. A teď mluvím o rozhodčích, manažerech, trenérech, hráčích. Naprosto nepřijatelné,“ stěžoval si po porážce svého týmu další trenérský matador Roy Hodgson.

„Taková pravidla zabíjí naši hru. Moje nadšení pro fotbal s nimi rozhodně klesá,“ řekl kouč Crystalu Palace.

Kalich hořkosti si vypili do úplného dna také v Brightonu. Domácí dokázali v poslední minutě nastavení srovnat, rozhodčí ale nechal následně ještě pokračovat ve hře a po rohovém kopu a Maupayově ruce přisoudil Manchesteru United penaltu.

Utkání přitom dokonce už ukončil, videorozhodčí ho ale přivolal spornou situaci přezkoumat. A tak v desáté minutě nastaveného času rozhodl o vítězství United 3:2 neomylný Bruno Fernandes.

Nový výklad

V Premier League před touto sezonou převzali loňský nový výklad o hře rukou od mezinárodní pravidlové komise IFAB. Proti pravidlům je i neúmyslná hra rukou v nepřirozené poloze (typicky nad úrovní ramen) nebo v případě, že ruka příliš zvětšuje objem těla.

Neúmyslná hra rukou je potrestána i v případě, že bezprostředně předchází gólu nebo brankové příležitosti. Jakýkoliv gól dosažený po předchozí hře rukou nesmí platit.

Nicméně to podle reakcí veřejnosti nevypadá, že by nový výklad tradičně sporný bod v pravidlech výrazně osvětlil. Po zavedení systému VAR tak přichází do anglického fotbalu další novinka, kterou budou tamní hráči a fanoušci minimálně zpočátku jen těžko kousat.

Ludicrous. Utterly ludicrous law exacerbated by VAR. Can we have our game back please? — Gary Lineker (@GaryLineker) September 27, 2020