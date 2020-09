‚Nechceme ztrácet stovky milionů liber.‘ Začíná Premier League, soutěž tlačí na brzký návrat fanoušků

Po měsíc a půl dlouhé přestávce se vrací anglická fotbalová liga. V akci budou i dva Češi – Tomáš Souček a Matěj Vydra. Jednu z nejsledovanějších soutěží světa čeká kvůli koronavirové pandemii specifická sezona. Londýn 10:55 12. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Osamělý fanoušek na stadionu Bramall Lane, kde své domácí zápasy hraje tým Sheffield United | Zdroj: Reuters

A to například v četnosti zápasů. Ročník totiž začíná o měsíc později než obvykle a kvůli přesunutému mistrovství Evropy v létě 2021 končí ve druhé polovině května. Času na sehrání 38 ligových kol a dalších utkání v domácích a evropských pohárech tedy bude míň. Tím pádem se bude hrát častěji.

Klopp si podmanil Anglii a získal prestižní trenérské ocenění. V proslovu smekl před Fergusonem Číst článek

Přibude i odložených zápasů. V úvodním kole svá jednotlivá utkání nehrají rivalové Manchester United a City, kteří dostali výjimku kvůli pozdním dohrávkám Evropské ligy a Ligy mistrů.

Otazníkem zatím zůstávají fanoušci na tribunách. Zatímco v Česku byl povolen vstup už také hostujících fanoušků na zápasy, v Anglii bude na stadionech zatím prázdno.

Bude tomu tak alespoň do začátku října, kdy by se v zatím nespecifikovaném počtu mohli začít vracet do ochozů.

Ztráta fanoušků a financí

Nejistý je i způsob distribuce vstupenek – některé kluby totiž mají desetitisíce permanentkářů, a už teď je jasné, že se na všechny nedostane. Nicméně šéf ligy Richard Masters v rozhovoru pro pořad TalkSport řekl, že se už na jaře na Britských ostrovech počítá s plnými tribunami.

Premier League v tomto ohledu také tlačí na britskou vládu. Podle serveru Independent soutěž argumentuje ztrátou až 100 milionů liber (asi 2,87 miliard korun) měsíčně pro kluby i ligu, pokud by se mělo hrát za zavřenými dveřmi.

Některé kluby kalkulují s úbytkem financí pro nový ročník, což se odrazilo i v propadu cen na trhu hráčů či v propouštění některých zaměstnanců klubů. Výjimku tvoří londýnská Chelsea, která v létě utratila za posily – mimo jiné za druhého nejlepšího střelce německé ligy Tima Wernera nebo jeho reprezentačního kolegu Kaie Havertze – dohromady více než 5 miliard korun.

Hlavní duo favoritů však vytvoří Liverpool spolu s Manchesterem City, tedy první dva týmy loňského ročníku. Za nimi bude smečka čekatelů: již zmíněná Chelsea, Arsenal či Manchester United.

Nový ročník Premier League začíná v sobotu ve 13.30 londýnským derby mezi Fulhamem a Arsenalem.