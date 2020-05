Jsem šťastný, říká k restartu Premier League Souček. Trénuje v rukavicích, sprchuje se doma

Po Německu, Česku nebo Polsku se blíží návrat špičkového fotbalu také v Anglii. Vedení Premier League se dohodlo s kluby, že se soutěž znovu rozjede 17. června. Jisté je, že to bude bez fanoušků. Plán musí ještě schválit tamní vláda. Londýn 14:32 29. 5. 2020 (Aktualizováno: 14:43 29. 5. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „(Na testy) chodíme dvakrát v týdnu, každé pondělí a čtvrtek. Opravdu na to hodně dbají, aby se mohlo začít hrát. Premier League se snaží riziko snižovat a testování je opravdu důkladné,“ popisuje pro Radiožurnál Souček | Foto: Paul Childs | Zdroj: Reuters

„Byli jsme hodně v nejistotě. Kdy začneme a jestli vůbec. Teď už aspoň máme termín, takže se máme na co těšit. Jsem šťastný,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál Fotbalista roku 2019 Tomáš Souček.

Nasedl do svého auta, vyrazil na trénink West Hamu a zavolal na domluvený rozhovor. Jen pár hodin poté, co se dozvěděl o tom, kdy by si mohl zahrát první soutěžní zápas od 7. března.

„Začaly nám i běžné tréninky, tak už se to konečně vrací do normálu,“ oddechl si.

Jak teď vaše tréninky vlastně vypadají? Kluby se před pár dny dohodly, že místo malých skupin už se můžete připravovat hromadně…

Ve čtvrtek jsme měli první společný trénink i s kontaktem. Už to vypadalo hodně podobně jako dřív, ale pořád tam jsou velké odlišnosti. Rozcvičení nebo posilovnu můžeme mít jenom venku, musíme si brát rukavice nebo hodně věcí dezinfikovat. Taky musíme pak jet hned domů a vysprchovat se až tam. Ale ta hodina a půl tréninku už je hodně podobná tomu normálu.

Už tušíte, kdy budete moct aspoň do sprch nebo šaten?

To se ještě řeší podle toho, jak to bude rizikové. Teď můžeme všechno dělat a všechno používat, ale jen to, co je ve venkovních prostorech, vevnitř je to ještě zakázané. Takže nevím, kdy se šatna nebo sprchy otevřou.

Hodně se diskutovalo o tom, jestli se bude Premier League dohrávat na stadionech jednotlivých týmů, nebo na neutrálních místech. Proti tomu řada klubových funkcionářů protestovala. Už jste v tomhle ohledu moudřejší?

Co mám zprávy, tak se má hrát normálně na vlastních stadionech. Moc jsem tomu nerozuměl, proč se u nás řešily neutrální stadiony, když v zahraničí nebo i v anglických nižších soutěžích můžou nebo budou moct týmy hrát na svých hřištích. I další kluci z West Hamu se tomu divili. Jsem rád, že se to zamítlo, myslím, že už definitivně. Každý bude hrát na svém stadionu. I to bude výhoda, přestože to bude bez diváků.

Nejsem si jistý, že zrovna Česko, ale myslíte, že třeba Německo slouží Anglii jako inspirace, že se fotbal i v době pandemie koronaviru hrát dá?

Myslím, že jo. Že Anglie, Itálie nebo Španělsko, kde to bylo s virem špatné, se koukaly na ostatní soutěže, jak se rozjedou a budou fungovat po týdnu, po čtrnácti dnech. Možná i díky tomu, že vidí, že se v Německu dá hrát, začneme, i když později.

Jak to teď máte s testováním na koronavirus?

To je fakt důkladné. Už jsem byl na čtyřech testech, chodíme dvakrát v týdnu, každé pondělí a čtvrtek. Myslím, že to tak bude až do konce sezóny. To se dostanu přes dvacet testů celkem. Opravdu na to hodně dbají, aby se mohlo začít hrát. Plno hráčů bylo nervózních, protože máme rodiny, tak abychom se zbytečně nenakazili, protože nevíme, co to s tělem může udělat. Premier League se snaží riziko snižovat a testování je opravdu důkladné.

Taky jste se bál? Máte rok a půl starou dceru…

Já jsem mladý a trénovaný, měl bych to zvládnout. Ale samozřejmě je to nepříjemné, protože mám partnerku a malou dceru. Jsem i rád, jak k tomu přistupuje náš realizační tým, že všechny věci dezinfikuje. A i tím testováním jde riziko dolů.

Když mluvíte o realizačním týmu, tak v Česku jeho členové nosí roušky. Jak je to v Anglii?

Tady v Anglii se roušky obecně nosit nemusí, ani se nezačaly nosit. Jen jsem četl v novinách, že se doporučují v metru. Když se jdeme projít a koukáme kolem sebe, tak ji má třeba každý desátý. My ji teda používali, i kvůli sobě, abychom se ochránili. Když jdeme do supermarketu, tak si ji bereme. Ale obecně to tu má jen málo lidí.

Snažíte se chránit i tak, že omezujete dejme tomu i nákupy? Že uděláte jeden větší jednou za čas, abyste nemuseli tolik mezi lidi?

Je pravda, že tohle jsme hodně omezili. Když to začalo, tak jsme se hodně báli, 14 dní jsme byli skoro jen doma, vyšli jsme maximálně do potravin. Tam teď jdeme tak jednou za tři až čtyři dny, někdy si je i objednáme domů, abychom tam nemuseli. Ještě teda chodíme každý den na procházku, protože s malou by se to nedalo zvládat být jen doma v bytě. Ale nechodíme vůbec mezi lidi. Když potkáme menší děti, které chtějí jít k naší holce, tak se tomu radši snažíme zabránit.

Přistupují k tomu podobně i vaši spoluhráči? Salomon Kalou z Herthy Berlín se nechvalně proslavil tím, že natočil video, jak porušuje různá bezpečnostní opatření, někteří další fotbalisté pořádali v době karantény večírky…

Tady ve West Hamu jsou všichni chytří, když to tak řeknu. Uvědomují si, že když se nakazí jeden, může to přenést na nás na všechny.

Zavedl vám i klub nějaká nařízení?

Jo, jo, měli jsme i skupinové videohovory po telefonu, po kterých jsme si říkali nějaká pravidla. Třeba abychom se stranili návštěv ze zahraničí, ale i z okolí. Myslím, že většina kluků to plní. Měli jsme v týmu pár hráčů, kteří se báli začít s tréninky.

Třeba jako Kanté z Chelsea…

Ale když jsme si řekli tahle doporučení, tak normálně všichni fungujeme. Věřím, že je to v pořádku.

Možná i proto, že si spousta z vás uvědomuje, jak klíčové je spuštění a následně dohrání Premier League kvůli penězům…

Je to tak. Tady v Anglii se to řeší hodně, peníze za televizní práva a od sponzorů dělají velkou sumu, jsou pro kluby možná až životně důležité. Byla by to velká pohroma, kdyby se nedohrálo.

V důsledku je to možná důležité i pro vaše setrvání v Anglii.

Se mnou je to tak, že když zůstaneme v lize, tak zůstávám. Jsem rád, že se začne a že si o své další působení tady budu moct zabojovat sám na hřišti.

I vaše hostování ze Slavie bylo stanovené do 30. června, podobně jako v Česku i jinde ve světě, kde sezóna skončí později, bude tedy potřeba prodloužit. Jak jste s tím daleko?

To je pravda, taky se to musí řešit. Už jsem dostal smlouvu na prodloužení, myslím, že je to stejné jako v Česku. Jen to musíme potvrdit já, můj manažer a Slavia, že tady dohraju do konce sezóny. Všechno by mělo být, jak bylo, jen se to posune o nějaký ten měsíc.