Konečně jsem skóroval, radoval se Souček po vítězné trefě. Trenér Moyes zažil další nápor na srdce

Už je to v poslední době jistota - v základní sestavě West Hamu nechybí čeští fotbalisté Vladimír Coufal a Tomáš Souček. Oba byli na hřišti v anglické lize i při poslední výhře nad Fulhamem 1:0, kterou gólem v závěru zařídil Souček. Bylo to ale drama až do posledních sekund.

Londýn 17:31 8. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít