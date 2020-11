Kandidát na mistrovský titul? Mourinho dovedl Tottenham po šesti letech na špici Premier League

José Mourinho je jedním z nejúspěšnějších fotbalových trenérů všech dob. Z anglické, španělské a italské ligy má celkem šest titulů, dvakrát vyhrál Ligu mistrů. Přesto v posledních letech zažil i dost posměchu fanoušků. Řada z nich si myslela, že už je slavný Portugalec za zenitem, když kvůli nepřesvědčivým výsledkům skončil v Chelsea i Manchesteru United. O víkendu ale Mourinho dovedl Tottenham k průběžnému prvnímu místu v Premier League. Londýn 18:47 23. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jose Mourinho při své premiéře na lavičce Tottenhamu | Foto: DAVID KLEIN | Zdroj: Reuters

Když před rokem do Tottenhamu přicházel, sliboval Mourinho vášeň. A i když někteří příznivci byli nadšení, tak ne každý byl přesvědčený, že angažování portugalského experta je správným krokem.

„Musíme si uvědomit, že Mourinho nastupoval v době, kdy klub procházel šílenou krizí. Pět měsíců po senzačním postupu do finále Ligy mistrů vyhodili Spurs veleoblíbeného kouče Mauricia Pochettina, i proto nebyl Mourinhův začátek úplně nejjednodušší,“ připomíná fanoušek Tottenhamu, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Londýně a dnes zástupce šéfredaktora Seznam Zpráv a autor podcastu Angličan Jiří Hošek.

José Mourinho postupně měnil tým k obrazu svému. Zlepšil jeho obranu, napumpoval ho sebevědomím a pomohl posunout dál některé fotbalisty - jako třeba korejského rychlíka Son Hung-mina, s devíti góly druhého nejlepšího střelce soutěže. Nyní je Tottenham poprvé po šesti letech v čele ligy.

„Jsem v tabulce raději první než druhý, třetí nebo čtvrtý. Ale není to nějaká posedlost, podstatnější je to, co říkáme od začátku sezony - že chceme vyhrát každý další zápas. Nestarám se o tabulku, i když je to samozřejmě dobrý pocit,“ řekl Mourinho po sobotní výhře 2:0 nad Manchesterem City.

Bavit se o titulu je podle Mourinha předčasné. Jiří Hošek souhlasí a představuje možné nástrahy pro londýnský klub.

„Bude strašně záležet, jestli mu klíčoví hráči vydrží zdraví. Teď se v zápase s Manchesterem City zranil belgický stoper Toby Alderweireld, který je v podstatě nenahraditelný. Stačí dvě tři vážnější zranění a je po ambicích na titul,“ podotkl.

Tottenham získal mistrovský titul naposledy před 60 lety. Kdyby tohle čekání José Mourinho ukončil, dokázal by, že je opravdu The Special One, jak zní jeho přezdívka.