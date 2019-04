Tottenham se po dvou letech v exilu dočkal nového stadionu, vejde se na něj přes 60 tisíc lidí

Po necelých dvou letech si fotbalisté anglického Tottenhamu zahrají na vlastním stadionu. Slavné White Hart Lane, které na severu Londýna stálo od roku 1898, nahradil supermoderní stadion pro víc než 60 tisíc diváků. Fotbalisté Tottenhamu se na něm v soutěžním zápase poprvé představí ve středu večer v duelu anglické ligy proti Crystal Palace Londýn 18:31 3. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový stadion Tottenhamu. | Foto: Matthew Childs | Zdroj: Reuters

Před necelými dvěma lety zažívali fanoušci Totenhamu emotivní loučení s White Hart Lane. Duel domácích fotbalistů proti Manchesteru United v květnu 2017 byl vůbec posledním na slavném stadionu, závěrečné minuty zápasu proto diváci zpívali a fandili vestoje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tottenham se po dvou letech v exilu dočkal nového stadionu, vejde se na něj přes 60 tisíc lidé

Následující dva roky strávili Kohouti, jak se Tottenhamu přezdívá, ve vyhnanství na národním stadionu ve Wembley. Teď se ale konečně vrací na místo, kam chodívali Londýňané fandit Tottenhamu posledních 120 let.

„Myslím, že je to důležitý milník v historii Tottenhamu. Bude to fantastický pocit hrát zpátky doma. Jsem šťastný, že můžu být součástí tohoto klubu. Podpora fanoušků je obrovská a já můžu říct jen díky, protože být tady v tenhle moment, to je něco, za co jsem moc vděčný,“ těší se na premiéru na novém stadionu kouč Tottenhamu Mauricio Pochettino.

Nouzové řešení se osvědčilo, Solskjaer dostal v Manchesteru United smlouvu na tři roky Číst článek

On a jeho hráči mohli díky očekávané premiéře alespoň rychle přijít na jiné myšlenky po nedělní prohře ve šlágru kola v Liverpoolu. Lídrovi anglické ligy totiž Tottenham podlehl kvůli smolnému vlastnímu gólu z poslední minuty.

„Bylo skvělé, že jsme se mohli po Liverpoolu hned začít psychicky zotavovat. Samozřejmě bylo těžké odsunout z hlavy tu porážku, ale myslím, že už jsme se dali do kupy natolik, že chceme opět hrát,“ dodal kouč Tottenhamu.

Jak rychle se hráči stihli z kruté porážky s Liverpoolem oklepat, budou moct fanoušci Tottenhamu posoudit už ve středu večer z tribun nového stadionu. Na jeho dokončení přitom museli dlouho čekat, slavnostní otevření se několikrát odkládalo. Večer se ale brány nového stadionu na místě původního White Hart Lane pro příznivce Totenhamu určitě otevřou.