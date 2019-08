Novinky v anglické Premier League. Diváci uvidí stejné záběry jako rozhodčí

I jedna z nejslavnějších národních fotbalových soutěží svolila k tomu, aby rozhodčím pomáhalo video. V pátek začne v Anglii sezona Premier League, a v ní bude poprvé na zápasech také zmíněná technologie. Praha 16:46 7. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stadion Manchesteru United Old Trafford, stejně jako Anfield Road, na kterém hraje Liverpool FC nemají jako jediní v Premier League velkoplošné obrazovky. Jejich fanoušci tak o plánovanou novinku přijdou | Foto: Jason Cairnduff | Zdroj: Reuters

Mezi hlavní novinky, které anglický fotbal při použití videa zavádí, patří, že si diváci na stadionech budou moci prohlédnout stejné záběry jako rozhodčí.

To je jeden z případů, který je na českých stadionech trochu nepřehledný. Sudí totiž může ukázat, že se jde podívat na video, ale lidé na tribunách kolikrát ani nemusí vědět, jaký moment přesně zkoumá.

V Anglii bude video na všech 20 stadionech nejvyšší ligy. Rozhodčí ho bude moci použít ve stejných případech jako v Česku. Tedy podívat se, jestli byl gól, jestli má být penalta, jestli má dát červenou kartu a případně má pomoci s identifikací hráče.

Poté, co sudí přezkoumá záběr a změní své původní rozhodnutí, tak diváci na velkoplošných obrazovkách na stadionu uvidí proč. To bude běžné ale jen na 18 stadionech, protože dva nejslavnější Anfield Road a Old Trafford, kde hrají Liverpool a Manchester United, tyto obrazovky nemají. Anglie bude první zemí, kde diváci uvidí přímo na stadionu, co viděl rozhodčí na videu.

Kromě této novinky dostali podle BBC rozhodčí radu, aby pomezní mávali pouze zřetelné ofsajdy a nechali akce dohrát, protože tak jako tak bude možné postavení mimo hru po gólu zkoumat. A stejně tak dostali prý radu, aby po sporných momentech nepískli konec poločasu, ale nechali akci dohrát do faulu, případně míče v zámezí a podobně a až potom nechali situaci přezkoumat.

Video se totiž prohlíží při nejbližší přerušené hře a právě toto doporučení je reakcí na loňskou situaci z Bundesligy. V zápase Mohuče s Freiburgem se na jaře stalo, že rozhodčí volal o pauze hráče z kabin, protože po přezkoumání videa zjistil, že má Mohuč kopat penaltu.