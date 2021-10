West Ham se Součkem porazil v londýnském derby Tottenham a je už čtvrtý

Fotbalisté West Hamu zvládli v 9. kole londýnské derby proti Tottenhamu a po vítězství 1:0 jsou v tabulce Premier League na čtvrtém místě. Celý zápas v dresu vítězů odehrál záložník Tomáš Souček, který viděl v prvním poločase žlutou kartu. Londýn 16:55 24. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Souček (vlevo) během zápasu proti Tottenhamu. | Foto: DAVID KLEIN | Zdroj: Reuters

Fotbalisté West Hamu, kteří po povedené loňské sezoně pokračují v dobrých výkonech i letos, nastoupili v londýnském derby proti Tottenhamu v základní sestavě se záložníkem Tomášem Součkem. Jeho krajané Alex Král a Vladimír Coufal kvůli zdravotním potížím znovu na soupisce chyběli.

Domácím se povedl vstup do utkání a hned v osmé minutě mohli jít do vedení, když akrobaticky zakončoval Fornals, jenže brankář Lloris jeho střelu vyrazil. Po půl hodině hry měl velkou šanci i Souček, v dobré pozici ale hlavičkoval těsně vedle. Ještě do přestávky pořádně zahrozil i Tottenham, hlavičkujícího Kanea ale vychytal Fabianski.

Skóre se tak měnilo až po přestávce a znovu u toho byl Kane, bohužel pro Tottenham ale u vlastní brány. Anglický kanonýr totiž při rohovém kopu neubránil Michaila Antonia a ten poslal West Ham do vedení.

Antonio v závěru ještě povedenou kolmicí vyslal do šance Benrahmu, alžírský záložník ale ztroskotal na Llorisovi. West Hamu to ale moc vadit nemuselo, do konce zápasu už svého soupeře do ničeho nepustil a uhájil vítězství 1:0. V tabulce Premier League patří „Kladivářům“ už čtvrté místo.

V dalším nedělním zápase dokázal Leicester vyhrát na půdě Brentfordu 2:1. Od 17.30 je ještě na programu šlágr mezi Manchesterem United a Liverpoolem.

Anglická fotbalová liga - 9. kolo:

Brentford - Leicester 1:2 (60. Jörgensen - 14. Tielemans, 73. Maddison), West Ham United - Tottenham 1:0 (72. Antonio),

17:30 Manchester United - Liverpool.