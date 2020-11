‚Chraňme hráče, ne týmy.‘ V Premier League roste počet zraněných, trenéři chtějí znovu pět střídání

Týmům by mělo být umožněno střídat pětkrát, stejně jako to je možné v ostatních evropských soutěžích. Tak argumentují trenéři v anglické Premier League proti rozhodnutí soutěže, která v této sezoně odmítla výjimku od Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) o navýšení počtu střídání, než je jinak běžné. Londýn 9:54 1. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

FIFA přišla s pětinásobným střídáním před letním návratem profesionálního fotbalu po propuknutí koronavirové pandemie. Změna pravidel měla umožnit týmům lépe se vyrovnat s několikaměsíčním sportovním výpadkem a ulehčit hráčům regeneraci.

Výjimka byla poté schválena i pro ročník 2020/2021, jelikož vinou pozdních dohrávek řada soutěží ochudila fotbalisty o obvyklou letní přestávku s následnou plnohodnotnou předsezonní přípravou.

Ne každá liga se ale rozhodla uplatnit tuto výjimku. Na rozdíl od německé, italské či španělské nejvyšší soutěže se po dohrávce uplynulé sezony vrátil anglický fotbal ke klasickému systému tří střídání.

To nyní kritizuje řada trenérů celků z Premier League. „Je čas začít se starat o ten hlavní důvod, proč každý funguje v tomto byznysu – o fotbalisty. Pět střídání není výhodou pro jeden či více týmů, chráníme tím hráče. Když hrajete každé tři dny, začínáte trpět,“ citoval kouče Manchesteru City Pepa Guardiolu server The Guardian.

Pět střídání jako výhoda?

Jedním z důvodů, proč si soutěž neodhlasovala výjimku, je podle Guardiolova protějšku z Liverpoolu Jürgena Kloppa zvýhodnění týmů s lepším finančním zázemím a tím pádem širším kádrem fotbalistů.

„Myslím, že návrat toho pravidla není možný kvůli systému. Očividně to nepomáhá, když se se zraněními potýká Chelsea, Manchester City i United, Liverpool, Tottenham, Arsenal a Leicester, protože to není dostatek hlasů oproti zbytku,“ říká Klopp.

„Z mého pohledu je to absence vedení, které nepoložilo otázku, co s tím chceme udělat. Mělo to být šéfem ligy Richardem Mastersem podané jinak, s více informacemi, aby se ukázalo, co se může stát,“ pokračuje trenér Liverpoolu.

Nárůst svalových zranění

Část klubů argumentuje skokovým nárůstem svalových zranění, kterých od minulé sezony podle analýzy Premier Injuries přibylo o 42 procent.

„Žádný z top sedmi klubů nežádal o výhodu. Jen jsme věděli o našem extrémně složitém kalendáři utkání. Změna by pomohla i kvalitě zápasů v Premier League. Myslím, že bychom se nad tím měli znovu zamyslet,“ poukazuje Klopp na program týmů hrajících mimo anglickou ligu také evropské poháry.

S kritikou se přidali také trenéři Steve Bruce, Frank Lampard nebo Ole Gunnar Solskjaer. „Nerozumím tomu, že se volilo proti, když musíme hráče chránit. Tato sezona je ta nejnáročnější. Je to jediné řešení, jak nám dát možnost nechat fotbalisty trochu více odpočinout,“ popsal Solskjaer, kterému stejně jako ostatním trenérům chybí několik hráčů pro svalová zranění.