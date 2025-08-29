Baník se loučí s oporou. Záložník Šín odchází do AZ Alkmaar, podepsal smlouvu do roku 2030

Fotbalista Matěj Šín přestoupil z Baníku Ostrava do Alkmaaru. Jednadvacetiletý člen širšího kádru české reprezentace podepsal s předním týmem nizozemské ligy smlouvu do 30. června 2030. Oba kluby o transferu informovaly na svých webech.

Ostrava/Alkmaar Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Matěj Šín děkuje fanoušků Baníku

Matěj Šín děkuje fanoušků Baníku | Zdroj: ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO

Šín si vyzkouší první zahraniční angažmá. Talentovaný ofenzivní záložník dosud strávil seniorskou kariéru výhradně v ostravském Baníku, jehož je odchovancem. V české lize si připsal 86 startů s bilancí 11 branek. V roce 2022 Šín překonal rakovinu varlat. Prošel mládežnickými reprezentacemi, za národní A-tým dosud zasáhl do jednoho utkání letos v březnu.

Dva duely s polskými týmy, finalista nebo výjezd na Gibraltar. Sparta i Olomouc znají los Konferenční ligy

Číst článek

„Zájem ze strany Alkmaaru tu byl dlouhodobě. I z Matěje bylo cítit, že ho nabídka oslovila, a projevil přání do Nizozemska odejít. Bylo pravděpodobné, že tenhle krok dřív či později udělá, že se chce z české ligy posunout do zahraničí,“ uvedl šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.

„Vzhledem k tomu, že i Alkmaar přistoupil na naše podmínky, bylo možné transfer realizovat. My jsme si dokázali, že dnešní Baník znovu dokáže pracovat s mladými, vychovávat je do top kvality a posouvat je na evropskou úroveň,“ dodal bývalý brankář.

Šín odchází z Baníku den poté, co Slezané vypadli v závěrečném 4. předkole Konferenční ligy s Celje. S Alkmaarem ho teď čeká hlavní fáze stejné soutěže. „Posouvám se o další krok dále v mé kariéře. Jsem neuvěřitelně šťastný. S klubem jsem se poprvé setkal před časem a hned jsem věděl, že chci do AZ jít. AZ hraje určitým stylem fotbalu, chce být dobrý s míčem a to je perspektiva, na kterou se těším,“ prohlásil Šín.

Jediným Čechem, který dosud nastoupil za A-tým Alkmaaru, je ofenzivní univerzál Ondřej Mihálik. V minulé sezoně nizozemské nejvyšší soutěže obsadil tým AZ páté místo.

Šín je v krátké době už čtvrtým českým hráčem, který zamířil do Nizozemska. Brankář Matěj Kovář v létě přišel do PSV Eindhoven, jiný gólman Vítězslav Jaroš nově působí v Ajaxu Amsterodam a útočník Václav Sejk v Heerenveenu.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Fotbal

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme