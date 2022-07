Mladý záložník Samek míří do italské Serie A. Ze Slavie ho koupil nováček ligy z Lecce

Samek přestoupil do Slavie v létě 2018 z Hradce Králové. V 17 letech se dostal do A-týmu Pražanů a vloni v květnu debutoval v lize. V minulé sezoně začal pravidelně nastupovat a v podzimní sezoně si v nejvyšší soutěži připsal tři branky. Na jaře ho na chvíli přibrzdilo zranění a do základní sestavy už nepatřil.

Záložník Daniel Samek opouští po čtyřech letech Eden a přestupuje k nováčkovi Serie A, @OfficialUSLecce. Same, díky za všechno a přejeme hodně štěstí na nové adrese!



V létě se v nabité konkurenci nedostal do kádru pro nový ročník. Původně měl odejít na hostování do Mladé Boleslavi, za kterou dokonce odehrál dvě přípravná utkání, ale nakonec si vyzkouší první zahraniční angažmá v kariéře.

„Itálie je pro mě velká výzva. O jejich zájmu jsem věděl už od konce sezony, ale upřímně jsem nevěřil, že by se to mohlo zrealizovat. Jednání ale byla poslední týden velmi intenzivní a nakonec vše dobře dopadlo,“ uvedl pro slávistický web Samek.

„Úplně si asi neuvědomuji, že ve Slavii na delší dobu končím. Ale doufám, že se sem budu vracet a třeba tu jednou mohu ukončit kariéru,“ dodal.

Daniel Samek è appena atterrato e sta raggiungendo Lecce. Domani si sottoporrà alle visite mediche di rito

Lecce v minulém ročníku ovládlo druhou italskou ligu a po dvou sezonách se vrátilo se Serie A. Tamní nejvyšší soutěž hrají z Čechů další dva bývalí slávisté. Dres Verony obléká záložník Antonín Barák a v Turíně působí další reprezentant, obránce David Zima. Italská liga začne 13. srpna a Lecce na úvod přivítá vicemistra Inter Milán.

„Se Zimičem jsem se bavil hlavně o tom, jak to v Itálii chodí, jací jsou trenéři. David je sice v jiném týmu, ale myslím, že to bude podobné,“ uvedl Samek s odkazem na Davida Zimu.