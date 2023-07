Jurásek odchází do Lisabonu za rekordních 334 milionů. Víc stál už jen Rosický a Souček

Fotbal je většinou krásný sport na všech úrovních, ale na té profesionální je to taky hlavně byznys. A tak, když třeba český klub dostane lukrativní nabídku na nějakého hráče, tak ho neváhá prodat, i když ho to může citelně oslabit. Tak jako pražskou Slavii, která kývla Benfice Lisabon na částku 334 milionů korun za 22letého obránce Davida Juráska. Praha/Lisabon 7:56 10. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista David Jurásek odchází z pražské Slavie do Benefice Lisabon | Zdroj: Profimedia

„My teď klasického ligového obránce nemáme, takže pro nás to znamená třeba i pracovat s variantou, že budeme hrát v jiném rozestavení, kdo by ho případně mohl nahradit a tak dál,“ nechal se slyšet v klubovém podcastu trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Ačkoli za Davida Juráska nemá náhradu, tak 14 milionům Euro nešlo odolat. Je to třetí nejvyšší suma, za kterou by český hráč z první ligy přestoupil do zahraničí. Zatím se musí používat podmiňovací způsob, protože trojnásobný reprezentant Jurásek musí ještě v Lisabonu projít zdravotní prohlídkou. Třetí místo na žebříčku rekordních odchodů z Česka tak zatím drží Adam Hložek.

Adam Hložek se před rokem představil fanouškům Leverkusenu, který za něho Spartě zaplatil 321 milionů korun. Větší obnos získal Letenský klub ve své historii jenom jednou, v roce 2001, když prodal taky do Německa Tomáše Rosického. Dortmund za něj zaplatil 504 milionů korun.

Taková investice vystrašila i tehdy devatenáctiletého Rosického, který se o své obavy podělil s klubovým skautem cestou na první trénink.

„Říkal jsem mu, že mám strach. Že se prostě bojím. Stálo to hrozně peněž a už jsem viděl, co se dělo na letišti, když jsem tam přiletěl, a co to spustilo. A celou cestu na stadion, na první trénink mi dal takové sebevědomí, že jsem byl v pohodě, ani jsem si to moc neuvědomoval, co se týká peněz,“ vzpomíná Tomáš Rosický na transfer, který si udržel přívlastek „rekordní“ celkem devatenáct let.

Až v roce 2020 ho překonal Tomáš Souček. Za něj londýnský West Ham zaplatil Slavii 521 milionů korun. „West Ham mi teď už hodně přirostl k srdci. Když si vzpomenu na začátky, bylo to tady těžké, po dvou měsících tady začal covid a všechny podmínky byly složité, ale celkově i s fanoušky jsem se dal do nějakého spojení, že mě mají hodně rádi,“ říkal Tomáš Souček po loňské sezoně, kdy pomohl West Hamu na výborné sedmé místo v anglické Premier League.

V posledním ročníku sice už tolik nezářil a některým fanouškům už se tolik nelíbil, přesto nejdražší hráč historie české nejvyšší soutěže pomohl Kladivářům k ligové záchraně a taky k triumfu v Evropské konferenční lize.